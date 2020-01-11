Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".

с чего всё началось

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева. По ее словам, в аттестатах можно будет ставить оценку «зачет» по рисованию, музыке и физкультуре. Когда нововведение вступит в силу, министр не сказала.

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