Общество
КоммерсантъВ российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева. По ее словам, в аттестатах можно будет ставить оценку «зачет» по рисованию, музыке и физкультуре. Когда нововведение вступит в силу, министр не сказала.
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с чего всё началось
Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".Российская газетавчера в 23:00
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Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах
Российская газетавчера в 23:00
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