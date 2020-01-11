Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева. По ее словам, в аттестатах можно будет ставить оценку «зачет» по рисованию, музыке и физкультуре. Когда нововведение вступит в силу, министр не сказала.
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с чего всё началось

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".
Российская газетавчера в 23:00

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В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Коммерсантъ04:49

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

РБК04:10

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Lenta.ru03:55

Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах

Газета.Ru05:06

Васильева рассказала об изменении системы школьных оценок в аттестатах

Известия03:15

В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

РИА Новости01:34

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

Российская газетавчера в 23:00
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Верховный лидер Ирана приказал опубликовать данные о сбитом Boeing

Сообщается, что верховный лидер в ходе экстренного совещания подтвердил, что результаты расследования будут честно опубликованы.
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Политика

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Путин и Меркель начали встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Известия 06:40
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На границе с Азербайджаном ранен армянский военнослужащий

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В Австралии акулы съели футболиста из Германии

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Газета.Ru 05:17
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Общество

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Армия и оружие

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Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году.
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Турция надеется, что Россия обеспечит перемирие в Идлибе

Анкара надеется, что Москва убедит Дамаск в необходимости перемирия в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Исполнившего главную роль в «Джокере» актера задержали

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Армия и оружие

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Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
ТАСС 09 января в 03:14
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Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

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Полк с новой системой С-400 «Триумф» заступит на дежурство в феврале

Ракетный полк в Ленинградской области, получивший в конце прошлого года новую зенитную ракетную систему «Триумф», заступит на боевое дежурство в следующем месяце.
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МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

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Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
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Интерфакс вчера в 07:32
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Игроку «нерадзурри» предложили долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2024-го года.
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Два спутника связи серии «Экспресс» запустят в 2020 году

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Армия и оружие

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На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
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На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости вчера в 15:42
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Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing

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