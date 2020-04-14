Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19. При этом еще минимум 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с людьми с коронавирусом.
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с чего всё началось

Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом

Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса Вчера президент Владимир Путин допустил использование «возможностей» и «резервов» Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России.
Коммерсантъвчера в 17:46

Подробнее о событии

«Коммерсант» сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в российской армии

URA.Ru06:01

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

Lenta.ru04:18

«Ъ» узнал о первых случаях заражения COVID-2019 в российской армии

Газета.Ru05:29

«Коммерсант» узнал о заболевших коронавирусом в российской армии

Дождь04:44

Коммерсантъ: Российское Минобороны оценивает как неустойчивую ситуацию с коронавирусом в Вооруженных силах

Эхо Москвы04:30

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

Коммерсантъ05:38

СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии

РБК03:22
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Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
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Гаджеты

Windows интегрировалась со смартфонами Samsung как macOS с iPhone

Microsoft продолжает тесно интегрировать Windows 10 со смартфонами Android и Samsung в частности.
Вести.Ru 02:00
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Футбол

Андрей Шевченко рассказал про гол в ворота сборной России

Если мяч находился под правой ногой, всегда подавал в створ ворот. Мяч удобно перелетает через стенку и плавно опускается в ворота.
ГЛАС.RU 04:37
Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
3,5K
Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
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Футбол

Футбол после пандемии: почему Россия под угрозой больше Европы

Коронавирус лопнет этот пузырь «Кризисный» рост на миллиард Тема экономики в эпоху пандемии будоражит общественность.
Спорт-Экспресс 03:00
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
1,9K
Политика

Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
Взгляд.ру 06:29
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Общество

Сроки отчетности для работодателей в апреле не меняются

Клиентская служба в Менделеевском районе обращает внимание работодателей, что сроки отчетности в текущем месяце остаются прежними.
Менделеевские новости 00:23
3
Общество

«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

Грабежи магазинов и волну насилия прямо связывают с пандемией коронавируса и ее социальными последствиями.
Взгляд.ру 06:20
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
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Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Дата выхода нового Toyota Land Сrиіsеr, как и все остальное о нем, скрыта "за семью печатями".
Автоновости дня 03:20
9
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Общество

Десятки человек заразились коронавирусом в российском доме престарелых

В Вяземском доме престарелых зафиксировано массовое заражение коронавирусом. Из 86 анализов 34 оказались положительными.
Live24 06:18
1
Общество

Названо условие для полного выхода России из карантина к лету

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях в стране уже к началу лета могут полностью отменить ограничительные меры по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12 апреля в 15:00
137
Происшествия

В Башкирии рассказали о скончавшихся пациентах с коронавирусом

REGNUM 05:27
2
Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
42
Армия и оружие

Северная Корея провела пуски крылатых ракет в сторону Японского моря

КНДР выпустила крылатые ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает "Ренхап", ссылаясь на военных Южной Кореи.
Политика Сегодня 01:15
4
Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
245
Происшествия

В Красноярском крае разрушение буддисткой святыни попало на видео

ИА 1-Line 00:15
3
Происшествия

В Мозамбике задержали наркобарона, сбежавшего более 20 лет назад

Один из самых разыскиваемых преступников мира - бразильский наркобарон, сбежавший из тюрьмы в 1998 году, задержан в Мозамбике, сообщило министерство юстиции Бразилии.
РИА Новости 04:02
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом агента Малкина

Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.
RT на русском 06:33
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
17
Общество

На второй неделе самоизоляции малый бизнес показал оживление

Если к 5 апреля доля работающих предприятий составляла с 39,5%, то к 12 апреля она выросла до 44,4%. В первую неделю самоизоляции доходы малого и среднего бизнеса упали до 35,6% по сравнению с показателями первой недели марта.
Adindex.ru 03:54
20
Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва вчера в 17:35
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Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
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Экономика

Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов

Основатель российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение» Андрей Трубников допустил, что его компания из-за экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса и мерами самоизоляции, может закрыть до 30% розничных точек.
РБК 06:20
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Главное