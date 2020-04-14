Коронавирус
КоммерсантъВ российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19. При этом еще минимум 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с людьми с коронавирусом.
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с чего всё началось
Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса Вчера президент Владимир Путин допустил использование «возможностей» и «резервов» Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России.Коммерсантъвчера в 17:46
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Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Космос
Телескоп «Хаббл» запечатлел «Столпы творения» в инфракрасном свете
Кадр демонстрирует инфракрасный свет, который буквально пронизывает пыль и газ, из-за чего столбы приобретают эффектную и имеющую синеватый оттенок тень.
Актуальные Новости 11 апреля в 08:20
Общество
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах
Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
BFM.ru 07:09
Общество
ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко.
Lenta.ru 07:29
Общество
Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России
Академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 06:43
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Экономика
В РФ повысили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета
"Для недопущения оттока капитала увеличена до 15% налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета", - сказал глава государства.
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 02:36
Политика
Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса
Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Технологии
Производительность Folding@Home превысила производительность всех систем Top500
Организаторы сети изо всех сил стараются загрузить стремительно растущий ресурс, поскольку рост его производительности превзошел все ожидания.
iXBT.com вчера в 23:45
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Происшествия
В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей
Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Шоу-бизнес
Бабкина после выхода из комы попросила квашеной капусты
Певица Надежда Бабкина после выхода из искусственной комы попросила квашеной капусты и жареной картошки с грибами.
АБН 06:57
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Авто
Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5 в России
Компания Haval анонсировала российскую премьеру нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 01:03
Общество
В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок
В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Пятый канал вчера в 03:52
Общество
В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
Авто
Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Экономика
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
Происшествия
В Адыгее скончался первый пациент с коронавирусом
В Адыгее зафиксирован первый случай смерти из-за COVID-19: 46-летний мужчина скончался в республиканской клинической больнице.
Российская газета 07:39
Футбол
Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Политика
Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском вчера в 09:29
Происшествия
Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США
В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24