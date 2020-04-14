Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса Вчера президент Владимир Путин допустил использование «возможностей» и «резервов» Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России.

с чего всё началось

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19. При этом еще минимум 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с людьми с коронавирусом.

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 36

Космос Телескоп «Хаббл» запечатлел «Столпы творения» в инфракрасном свете Кадр демонстрирует инфракрасный свет, который буквально пронизывает пыль и газ, из-за чего столбы приобретают эффектную и имеющую синеватый оттенок тень.

Общество ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко.

Транспорт Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска «В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству. 402

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 865

Технологии Производительность Folding@Home превысила производительность всех систем Top500 Организаторы сети изо всех сил стараются загрузить стремительно растущий ресурс, поскольку рост его производительности превзошел все ожидания.

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 80

Происшествия В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона. 35

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,2K

Авто Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.

Футбол Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком» Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.

Политика Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность. 466