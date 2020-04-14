Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19. При этом еще минимум 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с людьми с коронавирусом.
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с чего всё началось

Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом

Ведомство отчиталось о профилактике коронавируса Вчера президент Владимир Путин допустил использование «возможностей» и «резервов» Министерства обороны в борьбе с распространением коронавируса в России.
Коммерсантъвчера в 17:46

Подробнее о событии

«Коммерсант» сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в российской армии

URA.Ru06:01

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

Lenta.ru04:18

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

Газета.Ru06:36

«Коммерсант» узнал о заболевших коронавирусом в российской армии

Дождь04:44

Коммерсантъ: Российское Минобороны оценивает как неустойчивую ситуацию с коронавирусом в Вооруженных силах

Эхо Москвы04:30

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

Коммерсантъ05:38

СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии

РБК03:22
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:04
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Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
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Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел «Столпы творения» в инфракрасном свете

Кадр демонстрирует инфракрасный свет, который буквально пронизывает пыль и газ, из-за чего столбы приобретают эффектную и имеющую синеватый оттенок тень.
Актуальные Новости 11 апреля в 08:20
Общество

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах

Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
BFM.ru 07:09
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Общество

ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко.
Lenta.ru 07:29
Общество

В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Известия 07:19
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Общество

Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России

Академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 06:43
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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Транспорт

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Экономика

В РФ повысили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета

"Для недопущения оттока капитала увеличена до 15% налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета", - сказал глава государства.
Газета.Ru 06:33
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Армия и оружие

Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»

Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 02:36
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Политика

Лукашенко призвал союзников из ЕАЭС сплотиться против коронавируса

Глава Белоруссии призвал не "размывать основы" ЕАЭС. Александр Лукашенко призвал союзников сплотиться против коронавируса.
Piter.tv 05:06
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Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Технологии

Производительность Folding@Home превысила производительность всех систем Top500

Организаторы сети изо всех сил стараются загрузить стремительно растущий ресурс, поскольку рост его производительности превзошел все ожидания.
iXBT.com вчера в 23:45
Здоровье

Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
1K
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
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Происшествия

В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей

Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
35
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
1,2K
Шоу-бизнес

Бабкина после выхода из комы попросила квашеной капусты

Певица Надежда Бабкина после выхода из искусственной комы попросила квашеной капусты и жареной картошки с грибами.
АБН 06:57
9
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
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Авто

Haval анонсировал появление внедорожника Haval H5 в России

Компания Haval анонсировала российскую премьеру нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 01:03
67
Общество

В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок

В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Пятый канал вчера в 03:52
1,2K
Общество

В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
2
Авто

Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Экономика

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
131
Происшествия

В Адыгее скончался первый пациент с коронавирусом

В Адыгее зафиксирован первый случай смерти из-за COVID-19: 46-летний мужчина скончался в республиканской клинической больнице.
Российская газета 07:39
2
Футбол

Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Политика

Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском вчера в 09:29
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Происшествия

Более 30 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на США

В США не менее 33 человек погибли в результате торнадо и сильного ветра, обрушившихся на юго-восточные штаты.
Вести.Ru вчера в 21:26
12
Общество

Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками

Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
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