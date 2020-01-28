Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.

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Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается. При этом, согласно паспорту нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» доля МСБ должна расти.

В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

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