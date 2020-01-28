Экономика

АБНАБНВ российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается. При этом, согласно паспорту нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» доля МСБ должна расти.
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с чего всё началось

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБКвчера в 01:00

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В российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса

АБНвчера в 02:40

Снизилась доля малого бизнеса в российской экономике

Росбалтвчера в 03:20

Малого бизнеса становится все меньше, несмотря на заявления властей

Красная веснавчера в 03:04

Росстат зафиксировал снижение доли малого и среднего бизнеса в России

Коммерсантъвчера в 03:04

Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:45

Зафиксировано снижение доли малого бизнеса в экономике

Pravda.Ruвчера в 02:36

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

РБКвчера в 01:00
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Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Lenta.ru 02:03
Политика

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
РИА Новости 01:32
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия вчера в 14:08
Здоровье

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
РИА Новости 00:30
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Политика

Украинский завод купил у России алюминий для американских ракет

Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" купит в России алюминий для производства ракет по заказу США.
Труд вчера в 03:34
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ вчера в 03:37
Кино

Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Московский Комсомолец вчера в 11:53
Гаджеты

В России появится новый бренд дешевых телевизоров

BQ намерена вывести на рынок новый бренд телевизоров, сообщил генеральный директор компании Владимир Пузанов в интервью Mobile-Review.
Dgl.ru 27 января в 17:53
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
РБК 02:03
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
RT на русском 00:20
Политика

Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
RT на русском вчера в 13:16
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Футбол

«Интер» объявил о переходе Эриксена

Спорт-Экспресс вчера в 08:03
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Футбол

Милан — Торино 4:2

«Милан» в домашнем матче четвертьфинала Кубка Италии обыграл «Торино» — 4:2. В составе хозяев дубль на счету Хакана Чалханоглу, также отличились Златан Ибрагимович и Джакомо Бонавентура.
Спорт-Экспресс вчера в 17:18
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК вчера в 15:30
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом Вудворда

Sports.ru 01:55
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
REGNUM вчера в 15:59
Футбол

Суд в Петербурге отказался изменять приговор заводящему «Спартака»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фаната «Спартака» оштрафовали за мат на улицах Петербурга.
Gazeta.SPb вчера в 08:05
Политика

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru 00:46
Экономика

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
ТАСС 01:49
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru вчера в 09:25
Армия и оружие

50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru вчера в 19:28
Общество

Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян

Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Коммерсантъ вчера в 22:27
Происшествия

Тюменский солдат Евгений Графов признан потерпевшим в деле о дедовщине

NashGorod.ru 00:08
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Многие фанаты заподозрили, что она беременна из-за ее округлившихся форм.
Культуромания 00:22
Как работают Яндекс.Новости?
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