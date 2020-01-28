Экономика
АБНВ российской экономике снизилась доля малого и среднего бизнеса
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается. При этом, согласно паспорту нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» доля МСБ должна расти.
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Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.РБКвчера в 01:00
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Доля малого бизнеса в российской экономике упала вопреки планам правительства
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:45
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Политика
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Политика
Украинский завод купил у России алюминий для американских ракет
Украинское государственное предприятие "Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" купит в России алюминий для производства ракет по заказу США.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Гаджеты
В России появится новый бренд дешевых телевизоров
BQ намерена вывести на рынок новый бренд телевизоров, сообщил генеральный директор компании Владимир Пузанов в интервью Mobile-Review.
Экономика
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Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Происшествия
Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
Происшествия
В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
«Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребёнок, прибывшие из Хайнаня (КНР) с респираторными симптомами», — заявили в ведомстве.
Политика
Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
«Интер» объявил о переходе Эриксена
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Футбол
Милан — Торино 4:2
«Милан» в домашнем матче четвертьфинала Кубка Италии обыграл «Торино» — 4:2. В составе хозяев дубль на счету Хакана Чалханоглу, также отличились Златан Ибрагимович и Джакомо Бонавентура.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом Вудворда
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Футбол
Суд в Петербурге отказался изменять приговор заводящему «Спартака»
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фаната «Спартака» оштрафовали за мат на улицах Петербурга.
Политика
Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения
Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Общество
Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян
Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Происшествия
Тюменский солдат Евгений Графов признан потерпевшим в деле о дедовщине
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову заподозрили в беременности
Многие фанаты заподозрили, что она беременна из-за ее округлившихся форм.