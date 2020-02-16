Россия «тщательно анализирует» предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об улучшении диалога с Москвой. Об этом РБК заявил заместитель главы МИДа Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

с чего всё началось

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о необходимости изменить политику двух ключевых институтов Европы: НАТО и Евросоюза, - чтобы улучшить отношения России и Европы. Свое мнение он высказал в интервью РБК.

В российском МИД назвали три условия улучшения отношений с Европой

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