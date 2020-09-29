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REGNUM
REGNUM

В российском модуле МКС нашли отсек утечки воздуха

Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».В источнике
С чего всё началось
Телеканалу «Россия-24
‎» Крикалев рассказал, что на станции постоянно бывают утечки кислорода, однако нынешняя утечка превышает норму, в связи с чем МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода.
Аргументы и Факты14:00
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РИА Новости

«Роскосмос» назвал вероятное место утечки воздуха в российском модуле МКС

РИА Новости12:10
Вести.Ru

Зачем дырочки в космосе: Сергей Крикалев объяснил утечку воздуха с МКС

Вести.Ru15:51
Интерфакс

Утечку воздуха на МКС нашли в научном модуле российского сегмента

Интерфакс11:50
Общественная служба новостей

В российском модуле МКС снова обнаружили утечку воздуха

Общественная служба новостей11:25
Говорит Москва

На МКС обнаружено место утечки воздуха

Говорит Москва13:48
REGNUM

В российском модуле МКС нашли отсек утечки воздуха

REGNUM11:20
Взгляд.ру

Утечка воздуха на МКС произошла в российском модуле

Взгляд.ру11:01

Военные Карабаха зафиксировали в своем воздушном пространстве F-16

Замком Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян сказал во время брифинга, что в воздушном пространстве региона зафиксировали применение истребителя F-16.
Аргументы и Факты15:51
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The Athletic: Лэмпард накричал на Алонсо из-за его ухода в автобус после замены в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал защитника Маркоса Алонсо после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:3). По информации источника, после замены в перерыве встречи футболист принял душ, а затем в одиночестве отправился в автобус.
Матч ТВ14:24

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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