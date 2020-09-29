В российском модуле МКС нашли отсек утечки воздуха
Москва, 29 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Утечка воздуха обнаружена в одном из отсеков российского модуля «Звезда» на Международной космической станции, сообщает 29 сентября пресс-служба корпорации «Роскосмос».В источнике
С чего всё началось
Телеканалу «Россия-24
» Крикалев рассказал, что на станции постоянно бывают утечки кислорода, однако нынешняя утечка превышает норму, в связи с чем МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода.
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