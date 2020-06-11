Космос
REGNUMВ российском модуле МКС проверяют уровень токсичного бензола
Отмечается, что прибор определит уровень токсичного бензола, а также источник его появления. Для этого экипаж разделит атмосферу российского и американского сегмента станции. Ранее в «Роскосмосе» сообщали о регистрации повышенной концентрации бензола на борту МКС.
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Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
RT на русском вчера в 09:35
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Политика
Элеонора Митрофанова покинула пост главы Россотрудничества
Ранее сама Митрофанова говорила, что ее преемником станет член думского комитета по международным делам и депутат от "Единой России" Евгений Примаков.
Эхо Москвы 04:04
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Политика
Член ОНФ попросил наказать Навального за оскорбление ветерана
Член центрального штаба Общероссийского народного фронта выступил с обращением к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорь Краснову, потребовав дать правовую оценку высказыванию Навального о ветеране Игнате Артеменко.
iReactor 03:50
Общество
С 16 июня в России откроются парки при музеях-заповедниках
В четверг, 11 июня, министр культуры Ольга Любимова подписала указ, которым разрешила с 16 июня открыться федеральным музеям-заповедникам.
Форпост Северо-Запад 04:40
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:47
Политика
Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
ТАСС 00:14
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Общество
В Италии начали продавать дома за один евро
Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
РИА Новости 03:48
Футбол
Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС
Известные в прошлом футбольные арбитры Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
РИА Новости 03:31
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили 09 июня в 22:24
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Общество
После жары россиян ждет «арктическое вторжение»
По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
Общество
Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США
Народные новости 03:44
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отдал сына от Жанны Фриске в элитную школу
Экс-ведущий Первого канала устроил Платона в элитную школу в Москве, где обучение в год обойдется более чем в миллион рублей.
Bimru.ru 03:57
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Фигурное катание
Кавагути объяснила популярность Загитовой в Японии
Фигуристка Юко Кавагути рассказала о популярности спортсменки Алины Загитовой в Японии.
РИА Новости вчера в 13:45
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Экономика
Более $260 млрд вложили иностранные инвесторы в экономику Москвы
По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 января 2020 года достиг $260,2 млрд, что составляет около половины всех вложений зарубежных инвесторов в российскую экономику, указано в сообщении.
Газета.Ru 00:45
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырёхдневную рабочую неделю
Автоновости дня вчера в 08:16