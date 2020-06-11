Космос
ИзвестияНа МКС проверят российский модуль на наличие токсичного бензола
На Международной космической станции (МКС) проводят измерения уровня токсичного бензола в российском модуле «Звезда», сообщается на сайте NASA 9 июня.
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Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ вчера в 06:48
Происшествия
Из бара Ulysses пропали записи с камер видеонаблюдения
Известия вчера в 15:31
Кино
Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru вчера в 03:33
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM вчера в 08:12
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Космос
Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами
В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D.
Российская газета вчера в 20:41
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Общество
Врач посоветовала способ борьбы с сединой
Современная жизнь полна стрессов, из-за которых люди стали раньше седеть, поясняет Ольга Кохас. Многие пытаются с этим процессом бороться.
РИА Новости вчера в 19:02
Футбол
Игроки «Арсенала» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено
Soccer.ru вчера в 15:44
Общество
Нарколог рассказал, сколько займет лечение Ефремова от алкоголизма
РЕН ТВ вчера в 20:34
Игры
В Британии появились цены на Playstation 5 и игры к ней
На британском Amazon появились заглушки с ценой Playstation 5 и несколько игр – от 2К, Take-Two, Bethesda и Bandai Namco Цена PS5 составит £599 (52 500 рублей),а игры по £60-70 (5100 и 6000 рублей) Если цена на игры может быть и пониже с учетом перевода из фунтов, то цена консоли скорее всего близка к реальности.
КМВ Новости вчера в 16:00
Экономика
Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 09 июня в 07:24
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
АБН вчера в 23:26
Общество
У россиянки в Швеции отобрали годовалого ребёнка
Россиянка Елена Шишина, уже много лет живущая в Швеции, может лишиться своей годовалой дочери.
News.ru вчера в 11:45
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса
Итальянский вирусолог Массимо Клементи заявил, что результаты последних научных исследований позволяют надеяться, что второй волны коронавируса может не быть.
Известия вчера в 22:07
Политика
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
Посольство Украины во Франции возмущено рекламой французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которого украинское министерство культуры внесло в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
РИА Новости вчера в 07:32
Политика
Врио губернатора Иркутской области выдвинул свою кандидатуру на выборы
Как уже сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Иркутской области на своем заседании 10 июня, назначило досрочные выборы губернатора Иркутской области на 13 сентября 2020 г. Для регистрации кандидатам, поддержанным партиями, необходимо собрать подписи депутатов и глав не менее чем в 32 муниципальных районах и городских округах.
REGNUM 00:16
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета вчера в 03:07
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Хоккей
Умарк подписал контракт с «Серветтом»
Нападающий Линус Умарк подписал контракт с «Серветтом», сообщается в Twitter журналиста Себастьяна Телли.
Спорт-Экспресс вчера в 20:32
Экономика
Красноярский экс-губернатор возглавил структуру миллиардера Прохорова
В 2018 году компания, входящая в группу «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова, показала нулевую выручку и чистый убыток в размере 195,1 млн рублей.
Тайга.инфо вчера в 22:55
Политика
Саакашвили заявил, что Украина скоро может распасться
Напомним, ранее на Украине прошла онлайн-встреча с представителями бизнеса, которую организовал глава исполнительного совета реформ Михаил Саакашвили.
ФАН 09 июня в 22:45
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета 09 июня в 07:15