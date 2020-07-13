Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, передает «Интерфакс».
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Движение поездов в Тульской области на месте схода состава частично восстановлено

Известия02:12

Из-за аварии в Тульской области РЖД приостановила продажу билетов на несколько поездов

Эхо Москвы01:33

Движение на перегоне в Тульской области закрыли после ЧП

РИА Новостивчера в 10:16

Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии на железной дороге

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РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов на юг из-за аварии

РБКвчера в 22:00

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Интерфакс00:00

Движение поездов из-за происшествия на перегоне Лазарево - Щекино идет по альтернативным маршрутам

Тульские Известиявчера в 09:08
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Футбол

Бышовец рассказал о проблемах московского «Спартака»

Известный специалист Анатолий Бышовец поведал о главных проблемах «Спартака». Об этом он заявил в интервью изданию «Спoрт yик-энд».
ProstoProSport 04:05
Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
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Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
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Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
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Политика

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 05:16
44
Происшествия

В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа

Ведомости вчера в 23:01
36
Политика

Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
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Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета вчера в 22:15
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Общество

Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля

В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
30
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
Вести.Ru вчера в 15:43
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Коммерсантъ вчера в 17:06
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Происшествия

На Кубани 13 июля выявили 64 новых случая коронавируса

По данным краевого министерства здравоохранения, в регионе зафиксировали 64 новых случая COVID-19. Возраст пациентов — от 1 года до 73 лет.
Кубань 24 03:51
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Армия и оружие

В Азербайджане сообщили об ударе по опорному пункту армянских военных

Военные Азербайджана нанесли удар по армянскому опорному пункту. Обстановка на границе остаётся напряжённой.
News.ru 05:24
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Здоровье

Свердловские медики получили СИЗы от фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины продолжает распределять гуманитарную помощь среди медицинских учреждений Свердловской области.
Новый День 04:01
Общество

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Общество

«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики

Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
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Политика

Путин прокомментировал уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Футбол

У Лунева диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прошел медицинское обследование.
Советский спорт вчера в 15:45
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
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Экономика

Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%

Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
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Баскетбол

«Зенит» объявил о переходе Алекса Пойтресса

«Зенит» официально подписал контракт с американским тяжелым форвардом Алексом Пойтрессом (26 лет, 206 см). Соглашение рассчитано на сезон-2020/21.
Sports.ru 05:20
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