Происшествия
Lenta.ruВ российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, передает «Интерфакс».
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Движение поездов из-за происшествия на перегоне Лазарево - Щекино идет по альтернативным маршрутам
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