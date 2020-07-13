Происшествия
Lenta.ruВ российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, передает «Интерфакс».
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Общество
Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот
Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
Авто
Honda инвестирует в Китай для разработки аккумуляторов
Car.ru 10 июля в 09:44
Армия и оружие
Украина увеличит число военных на границе с Крымом
Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен увеличить число военных на территории области.
Русская Планета 05:41
Экономика
РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени
Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
РИА Новости 06:11
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме
Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
Общество
Настоятельница монастыря в Москве купила Mercedes за 10 млн
Настоятельница Покровского женского монастыря в Москве Феофания купила Mercedes-Benz S-класса. Автомобиль якобы обошелся ей в 10 млн рублей.
Общественная служба новостей 07:07
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
В Самаре произошел пожар на складе с краской
Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11 июля в 11:19
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Футбол
«Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина
Как сообщает «Бомбардир.ру», руководство футбольного клуба «Ростов» официально опровергло информацию об уходе главного тренера Валерия Карпина из команды.
CT news 07:17
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.
Piter.tv 03:45
Шоу-бизнес
Галкин с детьми устроил водные процедуры в бассейне особняка
Телеведущий Максим Галкин вместе с двойняшками Гарри и Лизой поплескался в бассейне дома в Подмосковье.
Народные новости 05:54
Хоккей
ХК ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Калининым
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
ТАСС Спорт 06:55
Происшествия
Брата футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелили в Тулузе
Трагедия произошла около пяти утра около одного из ночных клубов. Брата защитника «Тоттенхэма» нашли прохожие.
RuNews24.ru 06:07