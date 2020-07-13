В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, передает «Интерфакс».

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 355

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Армия и оружие Украина увеличит число военных на границе с Крымом Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен увеличить число военных на территории области.

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 176

Шоу-бизнес Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка». 1

Политика Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму «Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости». 16

Происшествия Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India. 16

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 3,2K

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами. 2,5K

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 2

Футбол «Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина Как сообщает «Бомбардир.ру», руководство футбольного клуба «Ростов» официально опровергло информацию об уходе главного тренера Валерия Карпина из команды. 3

Шоу-бизнес Галкин с детьми устроил водные процедуры в бассейне особняка Телеведущий Максим Галкин вместе с двойняшками Гарри и Лизой поплескался в бассейне дома в Подмосковье.

Хоккей ХК ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Калининым Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.