Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, передает «Интерфакс».
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Движение поездов в Тульской области полностью восстановлено

Российская газета07:34

Движение поездов в Тульской области на месте схода состава частично восстановлено

Известия02:12

Движение на перегоне в Тульской области закрыли после ЧП

РИА Новостивчера в 10:16

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Интерфакс00:00

РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов на юг из-за аварии

РБКвчера в 22:00

Движение поездов на месте ж/д аварии в Тульской области полностью восстановлено

Первый Тульский06:09

В зоне происшествия в Щекинском районе организованы работы

Тульские Известиявчера в 10:32
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Происшествия

В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем

REGNUM 00:35
1
Общество

Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
8
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
32
Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
14
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Общество

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru вчера в 20:15
294
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
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Авто

Honda инвестирует в Китай для разработки аккумуляторов

Car.ru 10 июля в 09:44
Армия и оружие

Украина увеличит число военных на границе с Крымом

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что намерен увеличить число военных на территории области.
Русская Планета 05:41
Экономика

РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
РИА Новости 06:11
13
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме

Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
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Общество

Настоятельница монастыря в Москве купила Mercedes за 10 млн

Настоятельница Покровского женского монастыря в Москве Феофания купила Mercedes-Benz S-класса. Автомобиль якобы обошелся ей в 10 млн рублей.
Общественная служба новостей 07:07
35
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
16
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
2,6K
Происшествия

Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
16
Происшествия

В Самаре произошел пожар на складе с краской

Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
6
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
3,2K
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11 июля в 11:19
2,5K
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
2
Футбол

«Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина

Как сообщает «Бомбардир.ру», руководство футбольного клуба «Ростов» официально опровергло информацию об уходе главного тренера Валерия Карпина из команды.
CT news 07:17
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.
Piter.tv 03:45
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости 05:16
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Шоу-бизнес

Галкин с детьми устроил водные процедуры в бассейне особняка

Телеведущий Максим Галкин вместе с двойняшками Гарри и Лизой поплескался в бассейне дома в Подмосковье.
Народные новости 05:54
Хоккей

ХК ЦСКА расторг контракт с олимпийским чемпионом Калининым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА расторг контракт с нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
ТАСС Спорт 06:55
Происшествия

Брата футболиста «Тоттенхэма» Сержа Орье застрелили в Тулузе

Трагедия произошла около пяти утра около одного из ночных клубов. Брата защитника «Тоттенхэма» нашли прохожие.
RuNews24.ru 06:07
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