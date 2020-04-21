Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ российском регионе решили ослабить режим изоляции

В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В том числе власти анонсировали ослабление режима самоизоляции.
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Антон Алиханов
Тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решения об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна.
— Антон Алиханов, российский политикГазета.Ru 16:41

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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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