Коронавирус
ТАССВ Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников. На данный момент прорабатываются технические моменты и критерии, по которым будут выдавать пропуска, сообщил в четверг журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков.
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Пропускной режим уже точно введут в Свердловской области на майские праздники
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
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Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
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В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
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Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
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РИА Новости 07:43
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
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