Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВ российском сегменте МКС при поиске источника бензола сломался прибор

Для устранения неполадок между российскими и американскими сегментами на этой неделе приостанавливали воздухообмен. В «Роскосмосе» сообщали, что космонавтам ничто не угрожает.
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В российском сегменте МКС при поиске источника бензола отказал прибор

РБК17:59

Сегменты МКС разделили для поиска токсичного вещества в воздухе станции

ИА Красная Весна19 июня в 20:00

Поиски источника бензола на МКС закончились неудачей

Общественная служба новостей18:03

На МКС прекратили поиск источника токсичного бензола из-за отказа прибора

РИА Новости17:24

NASA: на МКС приостановили поиск источника бензола

Аргументы и Факты18:39

Поиски источника бензола на МКС продолжаются второй месяц

Свободная Пресса19 июня в 19:53

На МКС разделили воздух для поиска источника бензола

Комсомольская правда19 июня в 18:20
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Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
1,2K
Общество

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил жителям России, что 24 июня будет нерабочим днем в связи с запланированным парадом Победы.
Газета.Ru 04:37
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
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Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
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Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
19
Политика

Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru 20:19
7
Политика

Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию

Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
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Политика

Кремль заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России ротация власти происходит постоянно, и не замечать этого факта было бы неправильно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 04:47
5,2K
Хоккей

«Витязь» продлил контракт с 37-летним Артюхиным на 1 год

Sports.ru 14:24
Политика

Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
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Политика

Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве

РБК 13:53
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

Bimru.ru вчера в 02:46
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Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
849
Хоккей

Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов

Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
РИА Новости 03:51
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
4,6K
Общество

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой.
Известия 17:01
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Армия и оружие

Лукашенко поставил военным «железобетонную задачу»

Взгляд.ру 09:44
Футбол

ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
4
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Колос», арбитр назначил 4 пенальти за матч

Киевское «Динамо» переиграло «Колос» в 27-м туре чемпионата Украины.
Матч ТВ 14:51
Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
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Армия и оружие

Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске

Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости вчера в 01:54
3,2K
Технологии

Создан самый производительный квантовый компьютер в мире

Создать самый мощный квантовый компьютер удалось специалистам компании Honeywell, информация об этом 22 июня размещена на сайте ixbt.com.
ИА Красная Весна 14:46
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
2,2K
Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 08:21
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Политика

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК 17:00
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