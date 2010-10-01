Происшествия
Красная веснаВ рухнувшей в Китае карантинной гостинице шел ремонт
Ремонтные работы шли на первом этаже обрушившейся гостиницы, в которой содержались на карантине инфицированные коронавирусом, заявили власти городского округа Цюаньчжоу, 8 марта сообщает CNN. По информации телеканала, местные власти еще не определили причину обрушения здания гостиницы.
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Энергетика
Цена нефти Brent упала до $31,74
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Здоровье
При каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак по утрам
Питье воды натощак после пробуждения утром является одной из самых полезных привычек; это даже помогает скорректировать некоторые проблемы со здоровьем, о чем специалисты по питанию рассказали на портале Focus.de.
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Гаджеты
OnePlus 7 Pro 5G наконец получил обновление Android 10
Обновление до Android 10 для обычных OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro без поддержки 5G вышло в октябре прошлого года.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
Бывший украинский шпион Асеев о Донбассе: мы проиграли эту войну
Журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, признал, что Киев проиграл войну за Донбасс.
Общество
В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.
Общество
Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК
Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Кино
Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Гаджеты
Твердотельные накопители Kingston DC1000M объемом до 7,68 ТБ созданы для центров информационной обработки
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Футбол
Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Авто
Что будет, если ездить на машине, чьи шины накачаны по-разному
Производители автомобильной резины дают свои рекомендации по давлению неспроста, потому как от того, как накачены шины зависит не только эффективность их работы, но и безопасность пассажиров транспортного средства.
Армия и оружие
Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США
Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Армия и оружие
США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных
Военно-морской флот (ВМФ) США представил подлодку, способную атаковать без приказа военных.
Единоборства
Адесанья отстоял титул UFC, победив по очкам Ромеро
В главном бою вечера, прошедшем в неспешном темпе, чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья взял верх по очкам над кубинцем Йоэлем Ромеро.
Энергетика
В Польше опубликовали новые правила транзита российского газа
Оператор польского участка газопровода Ямал — Европа опубликовал проект новых правил транспортировки газа.
Авто
Volvo готовит два новых кроссовера
Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых паркетника, как сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на дилеров бренда.
Общество
Италия стала лидером по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Гаджеты
Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10
Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Игры
Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев
Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию
"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.