Происшествия

Красная веснаКрасная веснаВ рухнувшей в Китае карантинной гостинице шел ремонт

Ремонтные работы шли на первом этаже обрушившейся гостиницы, в которой содержались на карантине инфицированные коронавирусом, заявили власти городского округа Цюаньчжоу, 8 марта сообщает CNN. По информации телеканала, местные власти еще не определили причину обрушения здания гостиницы.
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Здоровье

При каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак по утрам

Питье воды натощак после пробуждения утром является одной из самых полезных привычек; это даже помогает скорректировать некоторые проблемы со здоровьем, о чем специалисты по питанию рассказали на портале Focus.de.
MedikForum.ru вчера в 13:16
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Гаджеты

OnePlus 7 Pro 5G наконец получил обновление Android 10

Обновление до Android 10 для обычных OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro без поддержки 5G вышло в октябре прошлого года.
3DNews вчера в 09:38
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском вчера в 18:45
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Политика

Бывший украинский шпион Асеев о Донбассе: мы проиграли эту войну

Журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, признал, что Киев проиграл войну за Донбасс.
Вести.Ru 00:46
Общество

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.
ТАСС вчера в 08:45
Общество

Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК

Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.
Forbes вчера в 05:38
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Гаджеты

Твердотельные накопители Kingston DC1000M объемом до 7,68 ТБ созданы для центров информационной обработки

Anonsens вчера в 04:51
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 07 марта в 05:39
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru вчера в 05:25
Футбол

Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ

RT на русском 07 марта в 11:37
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su вчера в 15:26
Авто

Что будет, если ездить на машине, чьи шины накачаны по-разному

Производители автомобильной резины дают свои рекомендации по давлению неспроста, потому как от того, как накачены шины зависит не только эффективность их работы, но и безопасность пассажиров транспортного средства.
АвтоВзгляд 07 марта в 03:30
Армия и оружие

Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США

Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Известия 00:29
Армия и оружие

США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных

Военно-морской флот (ВМФ) США представил подлодку, способную атаковать без приказа военных.
Ferra вчера в 12:37
Единоборства

Адесанья отстоял титул UFC, победив по очкам Ромеро

В главном бою вечера, прошедшем в неспешном темпе, чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья взял верх по очкам над кубинцем Йоэлем Ромеро.
News.ru вчера в 02:34
Энергетика

В Польше опубликовали новые правила транзита российского газа

Оператор польского участка газопровода Ямал — Европа опубликовал проект новых правил транспортировки газа.
Евразия Daily 06 марта в 09:14
Авто

Volvo готовит два новых кроссовера

Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых паркетника, как сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на дилеров бренда.
Новые автомобили вчера в 04:01
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Гаджеты

Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10

Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
REGNUM вчера в 05:47
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Игры

Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев

Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
Игромания.ру вчера в 16:27
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию

"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
Новые автомобили вчера в 06:34
Культура

Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Уральский меридиан 07 марта в 02:42
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