Происшествия
RT на русскомБеспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. Об этом сообщает Associated Press.
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Более чем в десяти американских городах проходят акции против произвола полиции
Эхо Москвывчера в 22:05
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В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
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Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
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Вести.Ru вчера в 14:10
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело вчера в 11:31
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Происшествия
В Благовещенске мошенник расплачивался чужой банковской картой с Wi-Fi
В Благовещенске местная жительница потеряла банковскую карту, после чего с нее стали списываться небольшие суммы денег.
Телепорт вчера в 21:28
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На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие
Газета.Ru вчера в 23:42
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Армия и оружие
Российские вертолеты сопроводили колонну гражданских машин в Сирии
ИА Красная Весна 00:24
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В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Серверного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Происшествия
Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара
Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс 28 мая в 11:44
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Общество
В Москве выпало рекордное за 140 лет количество осадков для 29 мая
Москва 24 вчера в 12:36
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Происшествия
В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки
RT на русском вчера в 09:16
Общество
Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного
«Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 11:08
Игры
Презентация Playstation 5 состоится 4 июня
ITZine.ru вчера в 13:04
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:33
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости вчера в 08:32
Армия и оружие
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники
В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета вчера в 05:51
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Овечкин установил очередное историческое достижение в НХЛ
Газета.Ru вчера в 08:18
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
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Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Политика
Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ
Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM вчера в 05:33
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Evo-rus.com вчера в 03:27
Космос
Curiosity нашел свидетельства существования древнего ледяного озера на Марсе
Последний анализ нашел свидетельства предыдущего покрытого льдом озера в кратере Гейл, и оно, как считается, существовало в более холодный период между двумя более теплыми отрезками времени в истории Марса.
Актуальные Новости вчера в 01:39
Футбол
Вернблум рассказал, почему был напуган, когда подписал контракт с ЦСКА
Metaratings вчера в 13:21