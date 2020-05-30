Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими. Об этом сообщает Associated Press.

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

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