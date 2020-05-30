Происшествия
РБКВ городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими. Об этом сообщает Associated Press.
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Более чем в десяти американских городах проходят акции против произвола полиции
Эхо Москвывчера в 22:05
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Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Общество
Анна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъёмом гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комсомольская правда 05:10
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
Общество
29 мая: 8 572 новых случая коронавируса, 232 человека умерли
Республика Алтай - 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 387623 случаев (+ 2, 3 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Весьма вчера в 03:34
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Интерфакс вчера в 13:31
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Гаджеты
HMD Global приостановила разработку гибкого смартфона Nokia
Reuters Утверждается, что HMD Global создала несколько прототипов телефонов с гибкой конструкцией для внутреннего тестирования.
3DNews вчера в 09:52
Футбол
Глушаков не стал опровергать уход из «Ахмата» по окончании сезона
Газета.Ru вчера в 15:58
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА вчера в 05:25
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
Космос
Запланированный на 2020 год первый запуск Ariane-6 не состоится
Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что в этом году невозможно будет осуществить первый запуск нового носителя Ariane-6.
ТАСС 28 мая в 16:27
Армия и оружие
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
Происшествия
В общежитии Киева выявили вспышку коронавируса
В Киеве закрыли общежитие на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
Газета.Ru 04:38
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Evo-rus.com 28 мая в 13:11
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Политика
Что должна сделать Украина для новой встречи в «нормандском формате». МИД ФРГ назвал условия
Берлин испытывает желание провести новый саммит по Украине в "нормандском формате", однако сначала необходимо достичь прогресса по некоторым пунктам, сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар 29 мая "Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", — приводит ее слова "Интерфакс".
Украина.ру вчера в 08:00
Кино
Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Оригинальная картина заложила ряд основополагающих признаков жанра ужасов Кинокомпания Universal выпустит ремейки своего классического фильма ужасов 1941 года "Человек-волк".
Piter.tv 04:38
Экономика
Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей
Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
Lenta.ru вчера в 08:06
Хоккей
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Яруллиным
Российский защитник Альберт Яруллин продолжит выступления за Ак Барс.
Советский спорт 05:08
Общество
Попова рассказала, будет ли эффективной вакцина от коронавируса
Учёные говорят, что коронавирус не сильно мутирует, значит можно предполагать, что вакцина будет эффективной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комсомольская правда 05:07