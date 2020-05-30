Происшествия
RT на русскомБеспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. Об этом сообщает Associated Press.
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Более чем в десяти американских городах проходят акции против произвола полиции
Эхо Москвывчера в 22:05
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Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
REGNUM 28 мая в 03:49
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Здоровье
Москва направила две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области
Две бригады врачей выехали из Москвы в Псковскую и Владимирскую области для помощи в работе с зараженными коронавирусом.
ТАСС 03:47
Армия и оружие
Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис
Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Здоровье
В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 142 человека
В Челябинской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 142 человек.
УралПолит.Ru 02:49
Происшествия
Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео
Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 28 мая в 16:57
Общество
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Башкирию
Стерлитамакский рабочий 02:55
Общество
Еще 3599 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве
Эхо Москвы 02:54
Кино
Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Отмечается, что Universal приняла решение форсировать развитие этого проекта после кассового успеха фантастического фильма "Человек-невидимка", который предложил зрителям совершенно новую интерпретацию классической истории о зарвавшемся гениальном ученом.
Kinonews.ru 03:53
Общество
Минимальный размер пособия по безработице увеличили втрое
Как сообщает ТАСС, глава государства считает необходимым повысить с 1500 до 4500 рублей пособие по безработице для россиян.
Тверские ведомости 28 мая в 00:01
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
В Госдуме назвали дату открытия пляжей для россиян
Как заявил Дегтярев, в российских регионах решение об открытии курортных объектов будет приниматься «исходя из эпидемиологической обстановки».
Ридус вчера в 06:34
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка
Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru 28 мая в 12:53
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Экономика
Три банка предложили ставку ниже 2% по «дальневосточной ипотеке»
В Сбербанке действует акция на "дальневосточную ипотеку": при использовании сервиса "Электронная регистрация" ставка - 1,7% годовых.
Интерфакс - Россия вчера в 13:55
Игры
Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane
Piter.tv вчера в 15:19
Происшествия
СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»
Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Политика
Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»
Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Общество
В России 232 человека умерли от коронавируса за прошедшие сутки
По состоянию на 29 мая в России заразились коронавирусом за сутки 8,5 тысяч человек, а выздоровели 8,2 тысячи человек.
Комсомольская правда вчера в 06:00