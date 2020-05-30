Происшествия

RT на русскомRT на русскомБеспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. Об этом сообщает Associated Press.
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CNN: полиция Лос-Анджелеса объявила незаконными все собрания в центре города

ТАСС03:56

Беспорядки из-за смерти афроамериканца охватили более 10 городов США

Российская газетавчера в 18:30

Убийство в США: беспорядки перерастают в погромы в десятках городов

Вести.Ru00:05

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

RT на русскомвчера в 22:46

В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда

РИА Новостивчера в 22:09

Более чем в десяти американских городах проходят акции против произвола полиции

Эхо Москвывчера в 22:05

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

РБК00:04
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Политика

США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
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Здоровье

На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек

REGNUM 28 мая в 03:49
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Хоккей

Жена Малкина порассуждала о патриотизме мужа и назвала Америку домом

Lenta.ru 02:47
Здоровье

Москва направила две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области

Две бригады врачей выехали из Москвы в Псковскую и Владимирскую области для помощи в работе с зараженными коронавирусом.
ТАСС 03:47
Армия и оружие

Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис

Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне.
Lenta.ru 03:26
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru вчера в 09:25
Здоровье

В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 142 человека

В Челябинской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 142 человек.
УралПолит.Ru 02:49
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Происшествия

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 28 мая в 16:57
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Общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Башкирию

Стерлитамакский рабочий 02:55
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Общество

Еще 3599 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

Эхо Москвы 02:54
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Кино

Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Отмечается, что Universal приняла решение форсировать развитие этого проекта после кассового успеха фантастического фильма "Человек-невидимка", который предложил зрителям совершенно новую интерпретацию классической истории о зарвавшемся гениальном ученом.
Kinonews.ru 03:53
Общество

Минимальный размер пособия по безработице увеличили втрое

Как сообщает ТАСС, глава государства считает необходимым повысить с 1500 до 4500 рублей пособие по безработице для россиян.
Тверские ведомости 28 мая в 00:01
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Общество

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
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Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Общество

В Госдуме назвали дату открытия пляжей для россиян

Как заявил Дегтярев, в российских регионах решение об открытии курортных объектов будет приниматься «исходя из эпидемиологической обстановки».
Ридус вчера в 06:34
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Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru 28 мая в 12:53
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
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Экономика

Три банка предложили ставку ниже 2% по «дальневосточной ипотеке»

В Сбербанке действует акция на "дальневосточную ипотеку": при использовании сервиса "Электронная регистрация" ставка - 1,7% годовых.
Интерфакс - Россия вчера в 13:55
Игры

Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane

Piter.tv вчера в 15:19
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Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК 03:03
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
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Политика

Кравчук назвал единственный способ остановить «агрессию России»

Первый президент Украины Леонид Кравчук подверг критике политику европейских стран в отношении России.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
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Общество

В России 232 человека умерли от коронавируса за прошедшие сутки

По состоянию на 29 мая в России заразились коронавирусом за сутки 8,5 тысяч человек, а выздоровели 8,2 тысячи человек.
Комсомольская правда вчера в 06:00
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