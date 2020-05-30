Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США. Об этом сообщает Associated Press.

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Политика США прекращают все отношения с ВОЗ Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 1K

Здоровье Москва направила две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области Две бригады врачей выехали из Москвы в Псковскую и Владимирскую области для помощи в работе с зараженными коронавирусом.

Армия и оружие Объяснен ввод федеральных войск в бунтующий Миннеаполис Подразделения военной полиции Армии США будут развернуты в охваченном бунтами Миннеаполисе по Закону о восстании 1807 года, объяснил агентству Associated Press высокопоставленный источник в Пентагоне. 18

Шоу-бизнес Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 475

Кино Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк» Отмечается, что Universal приняла решение форсировать развитие этого проекта после кассового успеха фантастического фильма "Человек-невидимка", который предложил зрителям совершенно новую интерпретацию классической истории о зарвавшемся гениальном ученом.

Общество Минимальный размер пособия по безработице увеличили втрое Как сообщает ТАСС, глава государства считает необходимым повысить с 1500 до 4500 рублей пособие по безработице для россиян. 3,4K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 5,2K

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 684

Политика Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. 243

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 2,1K

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 360

Общество Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». 118

Происшествия СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни» Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово. 23