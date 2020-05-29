Общество

Газета.RuГазета.RuВ ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Министерство просвещения рекомендовало российским регионам провести 27 июня мероприятия, посвященные выпускникам школ 2019/20 учебного года. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в "Газету.Ru" в пятницу, 29 мая. Центральным же мероприятием будет общефедеральный "Выпускной вечер".
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Минпросвещения назвало дату онлайн-выпускных в школах

РБК09:37

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Российская газета09:12

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