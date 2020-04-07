с чего всё началось

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Общество В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.

Общество Названы последние регионы России без коронавируса В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Происшествия Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Общество В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.

Общество В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Экономика Власти подготовили стресс-тесты для экономики 2 апреля Минпромторг направил письмо (копия есть у РБК) руководителям системообразующих компаний, в котором попросил их дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестирования властям.

Общество Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.