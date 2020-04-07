Коронавирус
Вести.RuПорог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Правительство рассматривает возможность увеличения максимального размера ипотечного кредита для заемщиков, обращающихся за кредитными каникулами, заявил в эфире телеканала «Россия-24» заместитель министра финансов Алексей Моисеев.Forbes02:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Общество
В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ
Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
Общество
Названы последние регионы России без коронавируса
В России осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Американец Джастин Гейджи станет соперником Тони Фергюсона на турнире UFC 249.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
В России число зараженных впервые пробило тысячу человек за сутки
За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса.
Здоровье
Рост числа молодых пациентов с коронавирусом объяснили в Минздраве
В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей.
Общество
В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян
В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Общество
На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей
Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Происшествия
Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке
На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.
Происшествия
В Чернобыльской зоне продолжает гореть лес — ГСЧС Украины
Чернобыль, Украина, 7 апреля 2020, 09:38 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения под Киевом продолжает гореть лес.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
Общество
В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков
Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Общество
Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому
«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
2 апреля Минпромторг направил письмо (копия есть у РБК) руководителям системообразующих компаний, в котором попросил их дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестирования властям.
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразились еще 19 человек
По данным на вторник, 7 апреля, в Пензенской области выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Происшествия
Несовершеннолетние россиянки решили отравить газом опекунов
В Курской области две несовершеннолетние россиянки решили убить опекунов и их детей.
Наука
Найдено старое лекарство, способное уничтожить коронавирус за 48 часов
Испытания показали, что ивермектин в течение 24 часов уничтожает 93% вирусной РНК COVID-19 в клеточной культуре, а через 48 часов коронавирус истребляется практические полностью - на 99,8%.
Общество
Три сотрудника омского завода «Газпром нефти» заразились коронавирусом
В ходе обследования предварительно выявлено три случая инфицирования.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Футбол
США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара
Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.