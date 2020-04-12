Температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в ряде регионов России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температуру воздуха ниже нормы на 4 градуса синоптики прогнозируют в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье.

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