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Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал первые легкие морозы в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни, сообщает в субботу, 22 августа, ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
Подробнее о событии
РБК

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

РБК19:55
Газета.Ru

В ряде регионов России ожидаются первые морозы

Газета.Ru19:19
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Известия17:02
RT на русском

Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах

RT на русском17:45
Эхо Москвы

На ряд регионов России надвигаются легкие морозы

Эхо Москвывчера в 16:36
Lenta.ru

В российские регионы придут первые морозы

Lenta.ruвчера в 16:19
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

ТАССвчера в 16:04

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
РИА Новости19:28

МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов

Как отмечается в сообщении, выйти на координатора удалось после задержания 37-летнего минчанина, который рассказал о встрече с указанным мужчиной, попросившем его собрать «массовку» для участия в протестах за деньги.
МВД Белоруссии сообщило о задержании одного из координаторов протестов
Известиявчера в 07:36
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Задержанного в Белоруссии вооруженного украинца разыскивают в России

Вооруженный гражданин Украины, задержанный с оружием на границе в Белоруссии, разыскивается в России после преступления, совершенного в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости23:03

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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Гончаренко назвал причины поражения «ЦСКА» в матче с «Рубином»

Виктор Гончаренко, являющийся наставником профессионального футбольного клуба "ЦСКА", подвёл итоги встречи с казанским "Рубином" Поединок прошёл на стадионе "Вэб Арена" и окончился поражением "красно-синих".
Честный рейтинг букмекеров17:54

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Взгляд.рувчера в 04:15
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новостивчера в 08:25
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти предоставить медицинскую карту оппозиционера Алексея Навального из омской больницы его супруге Юлии, а также допустить к политику его врача и проинформировать судей о его лечении в Германии.
РБКвчера в 15:33
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Активисты опубликовали петицию против обязательного ношения масок

Как сообщает ToDay News Ufа, на известном сайте change.org недавно появилась петиция, согласно которой большая часть населения выступает против обязательного ношения масок гражданами Российской Федерации.
ToDay News Ufaвчера в 05:54
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