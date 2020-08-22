В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал первые легкие морозы в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни, сообщает в субботу, 22 августа, ТАСС.В источнике
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В нескольких регионах России ожидаются первые морозы
Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
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