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РИА НовостиРИА НовостиВ ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул

Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось
Конечно, в этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, и в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов, — отметил
 Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».
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