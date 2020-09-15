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Российская газета
Российская газета

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.В источнике
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Ведомости

В нескольких регионах России у половины жителей есть иммунитет к коронавирусу

Ведомости02:18
Российская газета

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

Российская газета03:13
ТАСС

Показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах России разнятся от 6% до 50%

ТАСС04:11
Интерфакс - Россия

Большой уровень иммунитета к COVID-19 обнаружили у детей, медиков и учителей

Интерфакс - Россия04:49
Известия

В нескольких регионах РФ у половины населения выявлен иммунитет к COVID-19

Известия02:00
Московский Комсомолец

В ряде регионов России половина жителей имеет иммунитет против COVID-19

Московский Комсомолец01:58
НТВ

В ряде регионов России половина населения имеет иммунитет против COVID-19

НТВ01:40

Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, как отдельной структуры подписал президент России Владимир Путин, документ 14 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
ИА Красная Весна01:11
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Необычно высокой температуре спутников Юпитера нашли новое объяснение

Ранее считалось, что большую часть этого дополнительного тепла обеспечивает сам Юпитер, но теперь появилась новая гипотеза о том, что они нагревают друг друга сами, говорится в научной статье, опубликованной в Geophysical Research Letters.
ГЛАС.RU12 сентября в 09:31

Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.
Пятый канал04:22
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Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
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ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Вести.Ru04:30
4

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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Парламент Белоруссии обвинил Литву во вмешательстве в дела страны

В президиуме Совета республики Национального собрания Белоруссии считают, что решение Литвы признать Светлану Тихановскую единственным законным представителем Белоруссии является попыткой вмешаться во внутренние дела страны.
News.ru07:48
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Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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