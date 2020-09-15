В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%
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"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.В источнике
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