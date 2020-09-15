Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Российская газета
Российская газета

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.В источнике
С чего всё началось
У половины населения некоторых российских регионов выявлены антитела к коронавирусу, сообщила
 пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные первого этапа исследований уровня популяционного иммунитета к COVID-19.
Lenta.ru03:18
Подробнее о событии
РИА Новости

Попова рассказала, от чего зависит популяционный иммунитет к коронавирусу

РИА Новости04:30
Интерфакс - Россия

Большой уровень иммунитета к COVID-19 обнаружили у детей, медиков и учителей

Интерфакс - Россия04:49
Российская газета

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

Российская газета03:13
Lenta.ru

В некоторых российских регионах антитела к коронавирусу нашли у половины жителей

Lenta.ru03:18
ТАСС

Показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах России разнятся от 6% до 50%

ТАСС04:11
Известия

В нескольких регионах РФ у половины населения выявлен иммунитет к COVID-19

Известия02:00
НТВ

В ряде регионов России половина населения имеет иммунитет против COVID-19

НТВ01:40

В Астрахани разыскивают пострадавших от смертельной игры

Следователи обращаются ко всем, кто принимал участие в игре "U19" или пострадал от действий вышеуказанного мужчины, а также к тем, кто помогал Асланукову, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (8652) 23-21-57 – первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю; 8 (8512) 51-03-42 – следственное управление СК РФ по Астраханской области.
Блокнот Астрахань 03:03
2

«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" опубликовало заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с "Рубином".
Газета.Ru05:31

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
Ведомости00:41
4K

Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы.
Ведомости05:07
94