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Российская газета
Российская газета

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.В источнике
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Интерфакс - Россия

Большой уровень иммунитета к COVID-19 обнаружили у детей, медиков и учителей

Интерфакс - Россия04:49
Российская газета

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

Российская газета03:13
НТВ

В ряде регионов России половина населения имеет иммунитет против COVID-19

НТВ01:40
Ведомости

В нескольких регионах России у половины жителей есть иммунитет к коронавирусу

Ведомости02:18
Известия

В нескольких регионах РФ у половины населения выявлен иммунитет к COVID-19

Известия02:00
Московский Комсомолец

В ряде регионов России половина жителей имеет иммунитет против COVID-19

Московский Комсомолец01:58
ТАСС

Показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах России разнятся от 6% до 50%

ТАСС04:11

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или в случае резкого подорожания аптечной продукции.
Российская газета17:30