В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса

В Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах, сообщает e1.ru Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора.