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Российская газета
Российская газета

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.В источнике
С чего всё началось
У половины населения некоторых российских регионов выявлены антитела к коронавирусу, сообщила
 пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные первого этапа исследований уровня популяционного иммунитета к COVID-19.
Lenta.ru03:18
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Российская газета

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в регионах России превысил 50%

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IrkutskMediaвчера в 03:45
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