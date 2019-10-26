Общество
REGNUMБутину перевели в бизнес-класс в самолете
Экипаж самолета Майями — Москва угостил освобожденную из американской тюрьмы российскую гражданку Марию Бутину тульским пряником, сообщает РИА Новости. «А меня уже пряником угостили», — заявила она. Также после взлета российскую гражданку перевели в бизнес-класс.
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с чего всё началось
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу. Бутина сидит у окна в самом конце самолёта Airbus 330.РИА Новостивчера в 17:56
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Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Газета.Ru вчера в 14:20
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
Известия вчера в 19:52
Технологии
Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play
Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.
Русская Планета вчера в 09:53
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс 24 октября в 18:36
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
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Вести.Ru вчера в 08:24
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
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Культура
Названы самые скандальные выпуски «Поле чудес»
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Lenta.ru вчера в 22:53
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
REGNUM 23 октября в 07:51
Общество
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Адвокат осужденной в США российской гражданки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу, но ответа не получил.
РИА Новости вчера в 22:18
Шоу-бизнес
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Журналистка Ксения Собчак высмеяла подарок актера Александра Петрова на свадьбу продюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
ФАН 24 октября в 10:45
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия 24 октября в 08:38
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru вчера в 13:12
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Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Фигурное катание
Ханю выиграл короткую программу на Skate Canada, Лазукин – шестой
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне после короткой программы.
Советский спорт вчера в 23:40
Экономика
Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум
Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
ФАН вчера в 03:12
Экономика
Бизнесмен Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд.
REGNUM вчера в 02:25
Политика
Китай и США завершили консультации по ряду двусторонних документов
Представители Китая и США провели переговоры по ряду двусторонних документов.
Российская газета 00:07
Авто
В России появится новый Volkswagen Golf
В России появится хэтчбек Volkswagen Golf нового поколения.
UfaTime.ru 24 октября в 16:18
Гаджеты
Представлен необычный смартфон Hisense A5 с самым экономичным экраном
UfacityNews.ru 24 октября в 03:37
Здоровье
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Из восьми эвакуированных из села Ачир Тобольского района жителей диагноз «гаффская болезнь» консилиум врачей подтвердил у четверых.
ФедералПресс вчера в 01:11
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru 24 октября в 12:25
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше трех миллионов рублей может изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня 24 октября в 07:30
Происшествия
Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии
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Политическая Экспертиза вчера в 09:42