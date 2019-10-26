Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. Рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу. Бутина сидит у окна в самом конце самолёта Airbus 330.

с чего всё началось

Экипаж самолета Майями — Москва угостил освобожденную из американской тюрьмы российскую гражданку Марию Бутину тульским пряником, сообщает РИА Новости. «А меня уже пряником угостили», — заявила она. Также после взлета российскую гражданку перевели в бизнес-класс.

Бутину перевели в бизнес-класс в самолете

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