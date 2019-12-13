Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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По данным исследования
 «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.
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В Финляндии увидели положительный эффект в антироссийских санкциях

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В санкциях против России увидели положительный эффект

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Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист

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В России снизился уровень социального неравенства

URA.Ruвчера в 22:41

В санкциях против России увидели положительный эффект

Piter.tv02:23
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В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

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12 декабря день рождения отмечает не только Сергей Светлаков, но и его дочь Анастасия.
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Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 07:26
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Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10

Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
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Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»

Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
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Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

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Вечерний курьер 05:22
Происшествия

В Пензе осуждены шестеро последователей «Свидетелей Иеговы»

Ленинский районный суд Пензы приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы организатора и участников местной организации "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России за экстремизм.
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Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:54
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Технологии

В России провели первый в мире голографический телемост

Первый в мире голографический телемост провели две телекоммуникационные компании - российская и китайская, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 23:22
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Политика

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
REGNUM 06:37
Биатлон

Женская сборная России по биатлону завоевала первую медаль в сезоне

Lenta.ru 06:48
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
РИА Новости 06:51
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
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Клопп признан лучшим тренером месяца в АПЛ

REGNUM 07:48
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Фельдшер и водитель «скорой» в Приангарье погибли в ДТП с большегрузом

Фельдшер и водитель погибли в ДТП в Иркутской области в пятницу после столкновения машины скорой помощи и большегруза, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
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Общество

Продажи iPhone в Китае упали в ноябре на 35 %

Уровень продаж новых Apple iPhone в Китае по итогам ноября этого года упал более чем на 35 %.
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Сериал «Властелин колец» лишился главной звезды

По слухам, на главную роль в первом сезоне «Властелина колец» претендовал Уилл Поултер, известный по таким фильмам, как «Солнцестояние», «Мы – Миллеры», «Бегущий в лабиринте» и другим.
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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

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Новая Kia Optima добралась до дилеров

Обновленный седан Kia Optima получил совершенно другой дизайн с покатой крышей, коротким багажником, иной светодиодной оптикой, а также рядом изменений в салоне.
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Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
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Происшествия

Погибшая при пожаре на Алтае семья была неблагополучной

Семья, погибшая в результате пожара в жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края, состояла на учете как неблагополучная.
ТАСС 01:05
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Piter.tv 07:50
Политика

МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России

В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
RT на русском вчера в 04:25
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
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Общество

В России штрафы для бизнеса могут повысить в десятки раз

В России штрафы для компаний за невыполнение предписаний надзорных органов могут вырасти в десятки раз.
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Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
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