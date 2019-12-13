Экономика
Lenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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с чего всё началось
По данным исследования «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.Компания03:12
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Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций
Национальная служба новостей04:47
Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьградвчера в 23:23
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Шоу-бизнес
Сергей Светлаков показал повзрослевшую дочь в день ее рождения
12 декабря день рождения отмечает не только Сергей Светлаков, но и его дочь Анастасия.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10
Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Общество
Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тыс. рублей по иску «Мосгортранса»
Симоновский районный суд Москвы взыскал 657 тыс. рублей по иску ГУП "Мосгортранс" с организаторов несанкционированного митинга 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Происшествия
В Пензе осуждены шестеро последователей «Свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд Пензы приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы организатора и участников местной организации "Свидетелей Иеговы", запрещенной в России за экстремизм.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост
Первый в мире голографический телемост провели две телекоммуникационные компании - российская и китайская, передает ОТР.
Политика
В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
Политика
В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Футбол
Клопп признан лучшим тренером месяца в АПЛ
Происшествия
Фельдшер и водитель «скорой» в Приангарье погибли в ДТП с большегрузом
Фельдшер и водитель погибли в ДТП в Иркутской области в пятницу после столкновения машины скорой помощи и большегруза, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Общество
Продажи iPhone в Китае упали в ноябре на 35 %
Уровень продаж новых Apple iPhone в Китае по итогам ноября этого года упал более чем на 35 %.
Кино
Сериал «Властелин колец» лишился главной звезды
По слухам, на главную роль в первом сезоне «Властелина колец» претендовал Уилл Поултер, известный по таким фильмам, как «Солнцестояние», «Мы – Миллеры», «Бегущий в лабиринте» и другим.
Авто
Новая Kia Optima добралась до дилеров
Обновленный седан Kia Optima получил совершенно другой дизайн с покатой крышей, коротким багажником, иной светодиодной оптикой, а также рядом изменений в салоне.
Шоу-бизнес
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова
В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Происшествия
Погибшая при пожаре на Алтае семья была неблагополучной
Семья, погибшая в результате пожара в жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края, состояла на учете как неблагополучная.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Политика
МИД ФРГ оценил решение о высылке двух дипломатов из России
В свою очередь, в МИД России заявили, что на основе принципа взаимности было принято решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу
Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
Общество
В России штрафы для бизнеса могут повысить в десятки раз
В России штрафы для компаний за невыполнение предписаний надзорных органов могут вырасти в десятки раз.
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.