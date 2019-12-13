Общество
Lenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьградвчера в 23:23
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Общество
На Сахалине и Курилах решили сделать 31 декабря выходным
Инициативу жителей Сахалинской области сделать 31 декабря выходным днем поддержал губернатор Валерий Лимаренко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Музыка
Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России
Популярная певица София Ротару категорически не хочет выступать в Российской Федерации из-за заслуженной критики.
Политика
Зеленский опроверг информацию об интервью для российского канала
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал полноценное интервью российскому телеканалу, а ответил на вопрос одной из журналисток.
Армия и оружие
Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР
Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Экономика
Дмитрий Медведев выделил Алтайскому краю 40 млн рублей
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства России, 71 субъект получит 5 миллиардов рублей.
Происшествия
В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
Технологии
Google разработала для смартфонов функцию перевода речи
Как сообщает The Verge, функция голосового перевода в «Ассистенте» появилась еще зимой, но тогда могла осуществлять поддержку колонками и смарт-экраном.
Политика
Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Общество
Из Рязани выдворили американских преподавателей
Из Рязани выдворили американских преподавателей.
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу
Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
Общество
Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов
Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
Общество
Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
Общество
России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения
Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Политика
МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России
В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Спорт
Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Происшествия
В Кузбассе мать и сын почти полгода держали в рабстве молодую женщину
Политика
Зеленский рассказал о плане постройки стены в Донбассе
Ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что на случай продвижения в рамках «нормандского саммита», у Киева есть запасной план, который заключается в постройке на линии соприкосновения в Донбассе стены, которая изолирует неподконтрольные украинским властям территории.
Культура
Стоун верит Russia Today больше, чем американским СМИ — Симоньян
Эдвард Сноуден хотел служить Америке, бороться с терроризмом и верил правительству США.
Политика
Британские консерваторы получили большинство в парламенте
Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы
В прессе появился комментарий о том, что актрису Анастасию Заворотнюк парализовало.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Общество