Общество

Lenta.ruLenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства

РБКвчера в 21:00

В России снизился уровень социального неравенства

URA.Ruвчера в 22:41

Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист

Царьградвчера в 23:23

В санкциях против России увидели положительный эффект

Lenta.ru00:55

В Финляндии увидели положительный эффект в антироссийских санкциях

News.ru02:22

В санкциях против России увидели положительный эффект

Piter.tv02:23

Экономисты нашли положительный эффект от антироссийских санкций

Экономика сегодня02:15
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Общество

На Сахалине и Курилах решили сделать 31 декабря выходным

Инициативу жителей Сахалинской области сделать 31 декабря выходным днем поддержал губернатор Валерий Лимаренко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Российская газета 02:20
Музыка

Из-за критики София Ротару не хочет выступать в России

Популярная певица София Ротару категорически не хочет выступать в Российской Федерации из-за заслуженной критики.
Evo-rus.com вчера в 10:25
Политика

Зеленский опроверг информацию об интервью для российского канала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал полноценное интервью российскому телеканалу, а ответил на вопрос одной из журналисток.
RT на русском вчера в 16:58
Армия и оружие

Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
ИА Новороссия 01:39
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия 11 декабря в 13:42
Экономика

Дмитрий Медведев выделил Алтайскому краю 40 млн рублей

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства России, 71 субъект получит 5 миллиардов рублей.
Катунь 24 вчера в 23:39
Происшествия

В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ.
Русская Планета вчера в 13:34
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
FightTime.ru вчера в 15:17
Технологии

Google разработала для смартфонов функцию перевода речи

Как сообщает The Verge, функция голосового перевода в «Ассистенте» появилась еще зимой, но тогда могла осуществлять поддержку колонками и смарт-экраном.
Goroday.ru 02:12
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Российская газета 01:29
Общество

Из Рязани выдворили американских преподавателей

Из Рязани выдворили американских преподавателей.
Рязань.Лайф 11 декабря в 08:19
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

Информация об инциденте появилась в СМИ. Сообщалось, что женщина-массажист во время сеанса массажа сломала ноги грудной девочке.
REGNUM 01:47
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Чемпионат вчера в 16:50
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Нева Спорт вчера в 19:04
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Общество

Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши.
Известия 02:26
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Политика

МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России

В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Национальная служба новостей вчера в 04:49
Спорт

Чемпион ОИ по плаванию Панкратов: Россия сажает спортсменов на допинг

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Денис Панкратов, комментируя отстранение России от международных соревнований на четыре года, поделился мнением о возможных путях преодоления кризиса в российском спорте.
Чемпионат 11 декабря в 06:23
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия

В Кузбассе мать и сын почти полгода держали в рабстве молодую женщину

REGNUM вчера в 23:55
Политика

Зеленский рассказал о плане постройки стены в Донбассе

Ранее помощник Зеленского Андрей Ермак заявил, что на случай продвижения в рамках «нормандского саммита», у Киева есть запасной план, который заключается в постройке на линии соприкосновения в Донбассе стены, которая изолирует неподконтрольные украинским властям территории.
Политика Сегодня вчера в 20:09
Культура

Стоун верит Russia Today больше, чем американским СМИ — Симоньян

Эдвард Сноуден хотел служить Америке, бороться с терроризмом и верил правительству США.
SM News 02:23
Политика

Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
ТАСС 00:03
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

В прессе появился комментарий о том, что актрису Анастасию Заворотнюк парализовало.
Новости Рязани вчера в 12:39
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
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