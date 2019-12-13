с чего всё началось

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.

В санкциях против России увидели положительный эффект

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