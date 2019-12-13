Экономика
Lenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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с чего всё началось
По данным исследования «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.Компания03:12
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Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций
Национальная служба новостей04:47
Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьградвчера в 23:23
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Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Музыка
Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
Футбол
Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Происшествия
Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован
На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Политика
В Киеве предрекли подписание договора о транзите газа с Россией
Москва и Киев подпишут в январе соглашение о транзите газа с учетом интересов обоих сторон, считает украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Спорт
Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Общество
Пенсионный возраст в Беларуси поднимут с 1 января 2020 года
С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин составит 62,5 года, для женщин - 57,5. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Общество
Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в первом матче Кубка Первого канала
В Москве закончилась встреча в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Швеции, где сильнее оказались гости.
Армия и оружие
ВС Украины положительно характеризуют подозреваемого в убийстве Шеремета
Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено предоставлять всю необходимую информацию об их задержанном бойце Андрее Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Политика
Зеленский пообещал изменить минские соглашения
Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Происшествия
СК просит арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова
Следствие требует арестовать новую фигурантку дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Екатерину Заяц.
Шоу-бизнес
Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России
Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Общество
Правительство области готовит ряд решений по ситуации с Кранбанком
В правительстве Ивановской области готовится ряд решений, связанных с ситуацией, возникшей с Кранбанком.
Кино
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат
Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Политика
Путин 13 декабря посетит Набережные Челны
Президент России Владимир Путин посетит в пятницу, 13 декабря, предприятие «Камаз» в Набережных Челнах.
Космос
NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса
На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.