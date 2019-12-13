Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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с чего всё началось
По данным исследования
 «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.
Компания03:12

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Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций

Национальная служба новостей04:47

В санкциях против России увидели положительный эффект

Piter.tv02:23

В России снизился уровень социального неравенства

URA.Ruвчера в 22:41

В санкциях против России увидели положительный эффект

Lenta.ru00:55

Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист

Царьградвчера в 23:23

В Финляндии увидели положительный эффект в антироссийских санкциях

News.ru02:22

Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства

РБКвчера в 21:00
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Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Музыка

Директор Софии Ротару объяснил возрастом ее отказ от выступлений

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с "Газетой.Ru" внес ясность в сообщения о том, что Ротару приходится уговаривать выступать в России, и рассказал, что певица отказывается от концертов в основном в силу возраста.
Газета.Ru 06:52
Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Футбол

Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс 06:45
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Происшествия

Пожар на Варшавском шоссе в Москве локализован

На юге столицы локализовали пожар на складе тканей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Российская газета 07:30
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Политика

В Киеве предрекли подписание договора о транзите газа с Россией

Москва и Киев подпишут в январе соглашение о транзите газа с учетом интересов обоих сторон, считает украинский министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель.
РИА Новости 06:55
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

Коммерсантъ 07:03
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Общество

В Epic Games Store началась раздача The Wolf Among Us

Gmbox.ru 04:07
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Общество

Пенсионный возраст в Беларуси поднимут с 1 января 2020 года

С 1 января 2021-го пенсионный возраст для мужчин составит 62,5 года, для женщин - 57,5. К 2023-му он достигнет 63 и 58 лет соответственно.
КП - Беларусь 04:25
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Общество

Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РИА Новости 05:14
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в первом матче Кубка Первого канала

В Москве закончилась встреча в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Швеции, где сильнее оказались гости.
АБН вчера в 16:46
Армия и оружие

ВС Украины положительно характеризуют подозреваемого в убийстве Шеремета

Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено предоставлять всю необходимую информацию об их задержанном бойце Андрее Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Украина.ру 04:43
Происшествия

Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения.
Lenta.ru 04:49
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
Происшествия

СК просит арестовать новую фигурантку дела экс-министра Абызова

Следствие требует арестовать новую фигурантку дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Екатерину Заяц.
ТАСС 06:17
Шоу-бизнес

Умерла Екатерина Дурова: Заслуженная артистка России

Пресс-секретарь Театра на Малой Бронной Мария Малкина сообщила, что в пятницу, 13 декабря, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова, дочь легендарного советского актера Льва Дурова Женщина умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Комсомольская правда 03:36
Общество

Правительство области готовит ряд решений по ситуации с Кранбанком

В правительстве Ивановской области готовится ряд решений, связанных с ситуацией, возникшей с Кранбанком.
IvanovoNews 04:32
Кино

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» выходит в прокат

Новогодняя комедия «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» выходит в прокат в четверг, 12 декабря, накануне премьеры о фильме высказались главные герои картины, вспомнив про отсутствующего Александра Петрова.
Sibnet Новости 11 декабря в 20:27
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Хоккей

Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

ТК Звезда вчера в 04:07
Политика

Путин 13 декабря посетит Набережные Челны

Президент России Владимир Путин посетит в пятницу, 13 декабря, предприятие «Камаз» в Набережных Челнах.
REGNUM вчера в 07:36
Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
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