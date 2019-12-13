Экономика
Lenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьградвчера в 23:23
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Армия и оружие
«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами
В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе
Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Происшествия
Отец и сын везли на санках труп мужчины
Судя по всему, хозяин дома спугнул их, так как те сразу же скрылись. На санках они оставили труп мужчины.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Общество
Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
Политика
Джонсон пообещал реализовать брексит к 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Алтайском крае при пожаре погибли четверо детей и двое взрослых
В Алтайском крае во время пожара погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Хоккей
Кравцов попрощался с «Трактором»
Политика
В бундестаге отреагировали на высылку дипломатов ФРГ из России
Депутат бундестага Александер Ной высказался относительно высылки дипломатов ФРГ из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Политика
Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям
Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
Футбол
Российские клубы остались без плей-офф еврокубков впервые за 18 лет
После неудачи «Краснодара» в выездном матче Лиги Европы против «Хетафе» (0:3) стало понятно, что российский футбол не будет представлен в еврокубках с раунда плей-офф.
Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Политика
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Общество
Нижний парк сдадут к 25 декабря
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Шоу-бизнес
Супруг ростовчанки Костенко призвал подписчиков к героизму
Многие пользователи в комментариях предположили, что эти слова писала Анастасия Костенко.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.