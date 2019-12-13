Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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В санкциях против России увидели положительный эффект

Piter.tv02:23

Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист

Царьградвчера в 23:23

В России из-за санкций сократилось социальное неравенство

Национальная служба новостей01:41

В санкциях против России увидели положительный эффект

Lenta.ru00:55

В Финляндии увидели положительный эффект в антироссийских санкциях

News.ru02:22

В России снизился уровень социального неравенства

URA.Ruвчера в 22:41

Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства

РБКвчера в 21:00
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Общество

Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Армия и оружие

«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами

В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Украина.ру 03:40
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Хоккей

Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
RT на русском 03:16
Политика

Аваков назвал условие проведения выборов в Донбассе

Киев считает Народную милицию в республиках Донбасса незаконными формированиями.
REGNUM 02:53
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru вчера в 10:03
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
Происшествия

Отец и сын везли на санках труп мужчины

Судя по всему, хозяин дома спугнул их, так как те сразу же скрылись. На санках они оставили труп мужчины.
The Penza Post вчера в 22:00
Общество

Госдума вернула курилки в аэропорты

Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Вести.Ru вчера в 06:23
Происшествия

СК завел дело об убийстве найденного во льду младенца под Саратовом

РИА Новости 03:05
Общество

Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
РИА Новости 02:32
Политика

Джонсон пообещал реализовать брексит к 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.
RT на русском 03:00
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Происшествия

В Алтайском крае при пожаре погибли четверо детей и двое взрослых

В Алтайском крае во время пожара погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка.
Российская газета 01:49
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Хоккей

Кравцов попрощался с «Трактором»

Спорт-Экспресс вчера в 14:16
Политика

В бундестаге отреагировали на высылку дипломатов ФРГ из России

Депутат бундестага Александер Ной высказался относительно высылки дипломатов ФРГ из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Политика

Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
РИА Новости 02:39
Футбол

Российские клубы остались без плей-офф еврокубков впервые за 18 лет

После неудачи «Краснодара» в выездном матче Лиги Европы против «Хетафе» (0:3) стало понятно, что российский футбол не будет представлен в еврокубках с раунда плей-офф.
Евро-футбол.ру вчера в 15:09
Политика

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru 11 декабря в 08:52
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Политика

Путин уволил губернатора Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Телеканал 360° вчера в 10:15
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

Нижний парк сдадут к 25 декабря

LipetskMedia.ru 02:03
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Шоу-бизнес

Супруг ростовчанки Костенко призвал подписчиков к героизму

Многие пользователи в комментариях предположили, что эти слова писала Анастасия Костенко.
Rostov gazeta 09 декабря в 23:52
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
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