Экономика
Lenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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с чего всё началось
По данным исследования «Sanctions and counter-sanctions: What did they do?», Индекс Джинни в РФ с 2014 года снизился на один процентный пункт и достиг 33%.Компания03:12
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Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций
Национальная служба новостей04:47
Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьградвчера в 23:23
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Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Армия и оружие
В Ростехе заявили о нелегальном копировании российского оружия за рубежом более 500 раз
Более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники выявлено за последние 17 лет.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Экономика
Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Политика
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Армия и оружие
В США успешно испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету
Ранее сообщалось, что США провели испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования.
Здоровье
Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности
Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
Общество
В Калининградской области 31 декабря сделают выходным днем
Губернатор Антон Алиханов сделает 31 декабря выходным днем для сотрудников бюджетных организаций, однако отработать за него придется в субботу - 28 числа.
Происшествия
Пожар на складе в Москве потушен
Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Финансы
Набиуллина высказалась по поводу трат из ФНБ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор больше не видит серьезных рисков для макроэкономики со стороны инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7% ВВП.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Экономика
Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
12.12.2019 Госдума приняла Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на утверждения украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу МИД России Сергея Лаврова на нормандском саммите в Париже до "синего каления".
Здоровье
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Экономика
В Грузии оценили потери из-за отмены авиасообщения с Россией
Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Хоккей
Сорокин сыграет за сборную РФ в матче Кубка Первого канала с чехами
Голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Кубка Первого канала с чехами, сообщил журналистам главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
Кино
Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»
Общество
Из-за алиментов в России остаются невыездными 1,5 миллиона человек
Из-за невыплаченных алиментов невыездными числятся около 1,5 миллиона россиян.