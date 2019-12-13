Общество
Lenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций
Национальная служба новостей04:47
Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьградвчера в 23:23
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Происшествия
В Москве эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что из-за сообщений с угрозами эвакуировали десять школ.
Политика
Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
Общество
Новый способ оплаты введут на ЗСД
В «Магистрали северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Происшествия
Пожар повышенной сложности возник на складе на юге Москвы
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составляет 200 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Политика
Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»
Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Общество
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Общество
Росстат отчитался о естественной убыли населения в России
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Армия и оружие
Forbes оценил новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Армия и оружие
Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности
Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
Пограничное управление усилит работу перед новогодними праздниками
В ближайшие перед новогодними праздниками выходными на таможенных пунктах между Петербургом и Финляндией с Эстонией усилится работа.
Происшествия
На Алтае в результате пожара погибли шесть человек
Пресс-служба МЧС России сообщает, что при пожаре в доме в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края погибли шесть человек: двое взрослых и четверо детей.
Гаджеты
Стартовали продажи Mac Pro за полмиллиона рублей
Компания Apple начала продажи долгожданного высококлассного компьютера Mac Pro. Одновременно стали известны цены для России.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» потушили пожар
Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушили, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. солидарно с ответчиков Любовь Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Политика
Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии
Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Политика
Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Украины изменить пункты Минского соглашения, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Банки предложили новый способ предотвращения мошеннических переводов
Отмечается, что кредитные организации предлагают увеличить срок блокировки сомнительного перевода, а также возвращать средства клиенту, если не удалось с ним связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы всё равно осуществлять перевод.
Политика
В США отложили голосование по обвинениям против Трампа
Как сообщало ИА REGNUM, проект обвинительного заключения в адрес президента США Дональда Трампа, против которого инициирована процедура импичмента, был опубликован 10 декабря юридическим комитетом палаты представителей американского Конгресса.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.