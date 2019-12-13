Общество

Lenta.ruLenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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Кричевский не верит в сокращение социального неравенства из-за санкций

Национальная служба новостей04:47

В санкциях против России увидели положительный эффект

Piter.tv02:23

Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства

РБКвчера в 21:00

В санкциях против России увидели положительный эффект

Lenta.ru00:55

Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист

Царьградвчера в 23:23

В России снизился уровень социального неравенства

URA.Ruвчера в 22:41

В Финляндии увидели положительный эффект в антироссийских санкциях

News.ru02:22
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Происшествия

В Москве эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что из-за сообщений с угрозами эвакуировали десять школ.
РБК 03:39
Политика

Меняйло представил иркутским депутатам врио губернатора Кобзева

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил местным депутатам врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, сообщил ТАСС.
РБК 03:58
Общество

Новый способ оплаты введут на ЗСД

В «Магистрали северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.
МР7.ру 03:26
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Происшествия

Пожар повышенной сложности возник на складе на юге Москвы

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составляет 200 кв. м, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
ТАСС 04:58
Политика

Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия вчера в 05:29
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Lenta.ru вчера в 04:15
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Армия и оружие

Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали не менее 25 человек

REGNUM 04:25
Армия и оружие

Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности

Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
REGNUM 03:36
Общество

Пограничное управление усилит работу перед новогодними праздниками

В ближайшие перед новогодними праздниками выходными на таможенных пунктах между Петербургом и Финляндией с Эстонией усилится работа.
Piter.tv 03:45
Происшествия

На Алтае в результате пожара погибли шесть человек

Пресс-служба МЧС России сообщает, что при пожаре в доме в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края погибли шесть человек: двое взрослых и четверо детей.
ГЛАС.RU вчера в 23:47
Гаджеты

Стартовали продажи Mac Pro за полмиллиона рублей

Компания Apple начала продажи долгожданного высококлассного компьютера Mac Pro. Одновременно стали известны цены для России.
iXBT.com 10 декабря в 12:48
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» потушили пожар

Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" потушили, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 03:18
Культура

Симоньян отреагировала на слова Стоуна о доверии к RT

ФАН 03:56
Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. солидарно с ответчиков Любовь Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Гаджеты

Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30

Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Актуальные Новости 10 декабря в 05:06
Политика

Песков надеется на выстраивание добрых отношений России и Британии

Каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной.
РИА Новости 04:54
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Украины изменить пункты Минского соглашения, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:31
Общество

Банки предложили новый способ предотвращения мошеннических переводов

Отмечается, что кредитные организации предлагают увеличить срок блокировки сомнительного перевода, а также возвращать средства клиенту, если не удалось с ним связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы всё равно осуществлять перевод.
RT на русском 04:28
Происшествия

Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа

Интерфакс 02:26
Политика

В США отложили голосование по обвинениям против Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, проект обвинительного заключения в адрес президента США Дональда Трампа, против которого инициирована процедура импичмента, был опубликован 10 декабря юридическим комитетом палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM 03:20
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 11 декабря в 06:50
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Известия 04:02
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