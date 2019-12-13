Экономика
Lenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист
Царьградвчера в 23:23
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Армия и оружие
Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины
Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Происшествия
Власти Москвы сообщили о здоровье журналиста Виноградова до смерти
Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов ставил себе неизвестные уколы, из-за воспаления на месте которых его прооперировали за несколько дней до вызова скорой, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Наука
В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок
В Индонезии в одной из пещер острова Сулавеси ученые обнаружили наскальные рисунки.
Общество
Военные гидрографы открыли четыре неизвестных острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна "Донузлав" во время экспедиции в Черном, Средиземном и Красном морях открыл ранее неизвестные четыре участка суши.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Экономика
«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow
Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
Общество
Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 тысяч 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Происшествия
Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «странным» приговор бывшему строителю космодрома «Восточный» Виктору Гребневу, которому суд определил наказание в виде лишения свободы условно.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Как сообщает ToDay News Ufa, медики считают, что самым опасным алкогольным напитком является алкогольный коктейль, в который добавляют энергетик.
Политика
Президент принял отставку губернатора Еврейской автономной области
Накануне Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен, причины возгорания устанавливает комиссия.
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Политика
Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом
Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом Больше 350 мест получили британские консерваторы в Палате общин, обеспечив себе уверенную победу и мандат на проведение обещанных реформ.
Теннис
Медведев прокомментировал первую победу на турнире в Эр-Рияде
На корте было ветрено, так что нам обоим пришлось непросто.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Шоу-бизнес
Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет
В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Общество
В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре
Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вернуть в аспирантуру обязательную защиту диссертаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Футбол
Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».
Киберспорт
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
Политика
Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Дима Билан подтвердил мимолетный роман с Яной Рудковской
Оказалось, что это не выдумка и не пиар-ход, а интрижка с Димой действительно имела место быть много лет назад, до того, как продюсер закрутила роман, а потом и вышла замуж за Плющенко.