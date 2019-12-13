Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
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В санкциях против России увидели положительный эффект

Piter.tv02:23

В Финляндии увидели положительный эффект в антироссийских санкциях

News.ru02:22

Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства

РБКвчера в 21:00

В санкциях против России увидели положительный эффект

Lenta.ru00:55

Обратный эффект: Западные санкции лишь уравняли доходы жителей России - экономист

Царьградвчера в 23:23

В России снизился уровень социального неравенства

URA.Ruвчера в 22:41

В России из-за санкций сократилось социальное неравенство

Национальная служба новостей01:41
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Армия и оружие

Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины

Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Военное обозрение вчера в 23:08
Происшествия

Власти Москвы сообщили о здоровье журналиста Виноградова до смерти

Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов ставил себе неизвестные уколы, из-за воспаления на месте которых его прооперировали за несколько дней до вызова скорой, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РБК 03:18
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
ИнфоСМИ вчера в 12:55
Наука

В Индонезии нашли древнейший наскальный рисунок

В Индонезии в одной из пещер острова Сулавеси ученые обнаружили наскальные рисунки.
Мойка78 00:10
Общество

Военные гидрографы открыли четыре неизвестных острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна "Донузлав" во время экспедиции в Черном, Средиземном и Красном морях открыл ранее неизвестные четыре участка суши.
Российская газета 03:22
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Экономика

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
Интерфакс вчера в 11:42
Общество

Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 тысяч 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
РИА Новости 02:32
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Происшествия

Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал «странным» приговор бывшему строителю космодрома «Восточный» Виктору Гребневу, которому суд определил наказание в виде лишения свободы условно.
REGNUM 03:13
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Общество

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
РИА Новости вчера в 23:12
Здоровье

Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

Как сообщает ToDay News Ufa, медики считают, что самым опасным алкогольным напитком является алкогольный коктейль, в который добавляют энергетик.
ToDay News Ufa 11 декабря в 07:35
Политика

Президент принял отставку губернатора Еврейской автономной области

Накануне Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
Губерния вчера в 21:57
Происшествия

Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен, причины возгорания устанавливает комиссия.
Известия 03:26
Политика

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия 11 декабря в 11:03
Политика

Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом

Борис Джонсон победил на выборах в Великобритании с разгромным счетом Больше 350 мест получили британские консерваторы в Палате общин, обеспечив себе уверенную победу и мандат на проведение обещанных реформ.
Коммерсантъ 02:01
Теннис

Медведев прокомментировал первую победу на турнире в Эр-Рияде

На корте было ветрено, так что нам обоим пришлось непросто.
Чемпионат 02:09
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

StarHit.ru 03:00
Шоу-бизнес

Астраханка Надежда Бабкина помолодела на сорок лет

В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ вчера в 06:00
Общество

В ГД внесли проект об обязательной защите диссертации в аспирантуре

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вернуть в аспирантуру обязательную защиту диссертаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 00:54
Футбол

Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».
Sport24.ru вчера в 13:03
Киберспорт

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
CyberSport.ru вчера в 22:01
Политика

Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Дима Билан подтвердил мимолетный роман с Яной Рудковской

Оказалось, что это не выдумка и не пиар-ход, а интрижка с Димой действительно имела место быть много лет назад, до того, как продюсер закрутила роман, а потом и вышла замуж за Плющенко.
Bimru.ru вчера в 02:20
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