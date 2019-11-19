Футбол

РБКРБКВ сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

Российский футбольный союз (РФС) ввел в национальной сборной систему денежных штрафов, сообщает Telegram-канал «Мутко против». В распоряжении издания оказался документ, регламентирующий наказания для футболистов за разного рода нарушения дисциплины.
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Штрафы в сборной России: за разглашение информации, опоздания, неподчинение

Чемпионатвчера в 04:13

Источник: В сборной России штрафуют на 3000 евро за разглашение закрытой информации, на 1500 — за нарушение норм морали и нравственности

Спорт-Экспрессвчера в 02:50

Штрафы в сборной России: драка или плевок в соперника — €3000, опоздание на тренировку — €500

Sport24.ruвчера в 06:00

Стала известна система штрафов в сборной России

Советский спортвчера в 03:28

РФС ввел систему штрафов в сборной России. 1,5 тыс. евро за нарушение морали

Спорт день за днемвчера в 03:34

Стали известны штрафы в сборной России за драку и плевок в соперника

Metaratingsвчера в 04:04

В сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

РБКвчера в 05:31
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Общество

На Украине заявили о планах завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию «Громадське» заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.
RT на русском вчера в 18:52
Кино

Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника

Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Российская газета вчера в 09:28
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Политика

В России нашли «лагеря» подготовки организаторов протестов

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашла в 19 регионах "лагеря", в которых проходит подготовка организаторов протестных акций.
Уралинформбюро вчера в 09:04
Политика

Тимошенко высмеяла Зеленского после критики в свой адрес

Юлия Тимошенко высмеяла Владимира Зеленского после критики в свой адрес.
Piter.tv вчера в 08:00
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

Автомобиль во вторник полностью провалился под землю на парковке у магазина в Пензе, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости представители силовых структур региона.
РИА Новости вчера в 03:28
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Кино

Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Neva.Today вчера в 10:08
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Футбол

Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Сербии в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2021 года среди команд U21.
Нева Спорт вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей

Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Вокруг ТВ вчера в 04:31
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Космос

В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле

Следы различных сложных сахаров, включая рибозу – один из главных компонентов генетической информации, обнаружили внутри нескольких примитивных метеоритов-хондритов.
ТК Звезда вчера в 23:57
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com 18 ноября в 12:25
Общество

Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет

В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах.
Известия вчера в 13:00
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv 18 ноября в 11:18
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по десятку объектов в Сирии

РБК вчера в 23:38
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости вчера в 17:26
Происшествия

Пострадавшая в ДТП с Косиловым девушка вышла из комы

19-летняя жительница Екатеринбурга Анастасия Вяткина вышла из комы.
Челябинск Сегодня вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru вчера в 04:48
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru вчера в 03:35
Происшествия

Из больницы Благовещенска выписан пострадавший при стрельбе в колледже

RT на русском вчера в 22:58
Технологии

Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку

В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
DriveNN.ru вчера в 05:00
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
РБК вчера в 22:02
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня 18 ноября в 07:25
Экономика

На сессию Заксобрания вынесут налоговый законопроект мэра Ангарска

Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Налоговый законопроект мэра Ангарска Сергея Петрова обсудят 20 ноября на сессии Заксобрания Иркутской области в первом чтении.
Телеинформ вчера в 04:55
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
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