Футбол
РБКВ сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов
Российский футбольный союз (РФС) ввел в национальной сборной систему денежных штрафов, сообщает Telegram-канал «Мутко против». В распоряжении издания оказался документ, регламентирующий наказания для футболистов за разного рода нарушения дисциплины.
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РФС ввел систему штрафов в сборной России. 1,5 тыс. евро за нарушение морали
Спорт день за днемвчера в 03:34
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Общество
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Глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью изданию «Громадське» заявила о намерении завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году и полностью перейти на самообеспечение.
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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Футбол
Российская молодежка обыграла Сербию в отборе на ЧЕ-2021
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Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
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В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Космос
В метеоритах нашли «ключ» к объяснению появления жизни на Земле
Следы различных сложных сахаров, включая рибозу – один из главных компонентов генетической информации, обнаружили внутри нескольких примитивных метеоритов-хондритов.
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Общество
Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет
В Государственную думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП с Косиловым девушка вышла из комы
19-летняя жительница Екатеринбурга Анастасия Вяткина вышла из комы.
Шоу-бизнес
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Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Происшествия
Из больницы Благовещенска выписан пострадавший при стрельбе в колледже
Технологии
Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку
В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
Экономика
ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы
Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Экономика
На сессию Заксобрания вынесут налоговый законопроект мэра Ангарска
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Налоговый законопроект мэра Ангарска Сергея Петрова обсудят 20 ноября на сессии Заксобрания Иркутской области в первом чтении.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.