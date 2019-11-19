Российский футбольный союз (РФС) ввел в национальной сборной систему денежных штрафов, сообщает Telegram-канал «Мутко против». В распоряжении издания оказался документ, регламентирующий наказания для футболистов за разного рода нарушения дисциплины.

В сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

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