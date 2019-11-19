Футбол
РБКВ сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов
Российский футбольный союз (РФС) ввел в национальной сборной систему денежных штрафов, сообщает Telegram-канал «Мутко против». В распоряжении издания оказался документ, регламентирующий наказания для футболистов за разного рода нарушения дисциплины.
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Авто
В России резко вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти
Автоэксперты, проанализировав предложения на «Авито», выяснили, что в России резко вырос спрос на подержанные автомобили с целью разбора их на запчасти.
Игры
Detroit: Become Human выйдет на PC через месяц, 12 декабря
Quantic Dream объявила дату выхода Detroit: Become Human на РС — 12 декабря. Тогда же выйдет и демонстрационная версия.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Шоу-бизнес
Пригожин осудил российских артистов за выступления в Латвии
Политика
Джабаров оценил заявление Киева о компромиссе на нормандском саммите
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона готова к поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Общество
Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве
Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
Политика
Тимошенко жестко ответила на шутку Зеленского о «фигуре»
Политик напомнила президенту о другой "давней украинской традиции" Депутат Верховной Рады и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому на его слова про ее список кандидатов на "сладкие места".
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Спорт
Подчуфарова: Есть личные интересы выступать именно за Словению
Напомним, Ольга Подчуфарова в текущем сезоне возобновила спортивную карьеру и приняла решение выступать за сборную Словении.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Шоу-бизнес
Жена Виталия Калоева шесть лет просила Бога о детях
Ирина Дзарасова призналась, что после неудачной беременности шесть лет молила Бога о детях.
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году
Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Следователи проверяют информацию о брошенных матерью восьмерых детях
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Политика
ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год.
Политика
В компании Huawei отреагировали на продление США лицензии
Лицензии Минторга истекли в понедельник, из-за чего организациям, которые вели бизнес с китайской компанией, могли грозить американские санкции.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена
Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.