Футбол

РБКРБКВ сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

Российский футбольный союз (РФС) ввел в национальной сборной систему денежных штрафов, сообщает Telegram-канал «Мутко против». В распоряжении издания оказался документ, регламентирующий наказания для футболистов за разного рода нарушения дисциплины.
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Штрафы в сборной России: за разглашение информации, опоздания, неподчинение

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Источник: В сборной России штрафуют на 3000 евро за разглашение закрытой информации, на 1500 — за нарушение норм морали и нравственности

Спорт-Экспресс02:50

Штрафы в сборной России: драка или плевок в соперника — €3000, опоздание на тренировку — €500

Sport24.ru06:00

Стала известна система штрафов в сборной России

Советский спорт03:28

РФС ввел систему штрафов в сборной России. 1,5 тыс. евро за нарушение морали

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Стали известны штрафы в сборной России за драку и плевок в соперника

Metaratings04:04

В сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

РБК05:31
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В России резко вырос спрос на автомобили для разбора на запчасти

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Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

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Тимошенко жестко ответила на шутку Зеленского о «фигуре»

Политик напомнила президенту о другой "давней украинской традиции" Депутат Верховной Рады и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому на его слова про ее список кандидатов на "сладкие места".
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В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
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Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

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Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
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Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
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Подчуфарова: Есть личные интересы выступать именно за Словению

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
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Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

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Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
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Лицензии Минторга истекли в понедельник, из-за чего организациям, которые вели бизнес с китайской компанией, могли грозить американские санкции.
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Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена

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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия 10:25
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