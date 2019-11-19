Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ сборной России введена система штрафов

В случае, если опоздание не имело уважительной причины, 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро. В случае отсутствия уважительной причины - 1250 евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Штрафы в сборной России: за разглашение информации, опоздания, неподчинение

Чемпионат04:13

Источник: В сборной России штрафуют на 3000 евро за разглашение закрытой информации, на 1500 — за нарушение норм морали и нравственности

Спорт-Экспресс02:50

Штрафы в сборной России: драка или плевок в соперника — €3000, опоздание на тренировку — €500

Sport24.ru06:00

Стала известна система штрафов в сборной России

Советский спорт03:28

Стали известны штрафы в сборной России за драку и плевок в соперника

Metaratings04:04

В сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

РБК05:31

В сборной России введена система штрафов

ГЛАС.RU03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
Наука

Застрявшие в воде пчелы передвигаются с помощью «подводных крыльев»

Выяснилось, что насекомые могут двигаться определенным образом, используя механизм, сходный с тем, который используют судна на подводных крыльях.
Индикатор 15:29
Кино

Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
iReactor 14:19
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Известия 18:53
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Армия и оружие

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
РИА Новости вчера в 21:49
Транспорт

Дорога Огоньки — Невельск закрыта из-за транспортного затора

Сахалин.Инфо 18:47
Общество

Проблемы домашнего насилия Минюст назвал преувеличенными

ЕСПЧ же запрашивал, существует ли в России законодательная база для наказания за домашнее насилие всех форм и обеспечения гарантий для его жертв, согласны ли власти с серьезностью и масштабами системной проблемы нарушения прав женщин.
Новые Известия 02:14
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости 17:26
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Футбол

Фанаты скандируют оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино

Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 15:34
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском вчера в 09:21
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Известия 09:24
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском вчера в 07:22
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv вчера в 11:18
Культура

Дженнифер Лопес утверждает, что за «Стриптизерш» ей не заплатили

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала в интервью GQ, что ей не заплатили за то, что она продюсировала фильм и сыграла в нем одну из главных ролей.
РИА Новости 17:14
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
Происшествия

В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов, один погиб на месте

На юго-востоке Санкт-Петербурга на Дальневосточном проспекте трамвай номер 23 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.
Вести.Ru 18:31
Кино

Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника

Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Российская газета 09:28
Единоборства

Девушка-боец скончалась после турнира ММА в Великобритании

Британка иранского происхождения 26-летняя Саида Саи Алетаха скончалась после проигранного боя на любительском турнире по смешанным единоборствам Fast and Furious Fight в Саутгемптоне (Великобритания), который прошёл 16 ноября.
News.ru 04:02
Финансы

Рефинансировать кредиты к Новому Году предлагает Дальневосточный банк

Дальневосточный банк приглашает рефинансировать кредиты сторонних банков по сниженной ставке 9,9%*.
Кам 24 17:05
Общество

Кейт Миддлтон пришла в прозрачном платье на благотворительный вечер

Герцогиня Кэтрин с супругом принцем Уильямом посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance.
Дни.ру 04:29
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

РИА Новости 06:12
Армия и оружие

США проигрывают России в гонке вооружений в Арктике, пишет NI

Россия побеждает США в гонке вооружений в пределах Северного полярного круга. Об этом сообщает The National Interest.
РИА Новости 18:50
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное