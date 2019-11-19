Футбол

РБКРБКВ сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

Российский футбольный союз (РФС) ввел в национальной сборной систему денежных штрафов, сообщает Telegram-канал «Мутко против». В распоряжении издания оказался документ, регламентирующий наказания для футболистов за разного рода нарушения дисциплины.
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Штрафы в сборной России: за разглашение информации, опоздания, неподчинение

Чемпионат04:13

Источник: В сборной России штрафуют на 3000 евро за разглашение закрытой информации, на 1500 — за нарушение норм морали и нравственности

Спорт-Экспресс02:50

Штрафы в сборной России: драка или плевок в соперника — €3000, опоздание на тренировку — €500

Sport24.ru06:00

Стала известна система штрафов в сборной России

Советский спорт03:28

РФС ввел систему штрафов в сборной России. 1,5 тыс. евро за нарушение морали

Спорт день за днем03:34

Стали известны штрафы в сборной России за драку и плевок в соперника

Metaratings04:04

В сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

РБК05:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Политика

Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
RT на русском 10:22
Общество

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

"Газпром" завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.
ТАСС 11:10
Происшествия

В Волгограде грузовик протаранил десять автомобилей, есть пострадавшие

Более десятка автомобилей протаранил грузовик в Волгограде вечером 19 ноября, известно об одном пострадавшем.
REGNUM 12:43
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Политика

Медведев заявил о ежедневном сближении России и Белоруссии

Уточняется, что Медведев заявил об этом после встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, который приехал в Москву.
Газета.Ru 12:45
Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском вчера в 15:02
Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
NewInform вчера в 07:37
Армия и оружие

В Шуе отметят День ракетных войск и артиллерии

Напомним, День ракетных войск и артиллерии отмечается 19 ноября – в этот день в 1942 году началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
Московский Комсомолец Иваново 06:47
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Политика

На Украине заявили, что Зеленский хуже Порошенко

В беседе с тележурналистами Елена Лукаш заявила, что «при Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали, при Гройсмане установили постановление о максимальном росте тарифов, а при Зеленском отменили, при правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч».
Страна Советов on-line 12:24
Общество

Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy

Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Телеканал 360° 11:09
Политика

МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
RT на русском 10:10
Хоккей

«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Йокериту»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 2:5. Челябинская команда проиграла пятый матч подряд и четвёртый — под руководством Владимира Юрзинова-младшего.
Чемпионат 11:09
Футбол

«Зенит» заинтересован в главном тренере сборной Швеции

Петербургский "Зенит" заинтересован в главном тренере сборной Швеции Янне Андерссоне, сообщает Fotbollskanalen.
Газета.Ru 12:46
Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru 09:04
Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Общество

Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Российская газета 12:53
Футбол

Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании.
Вести.Ru вчера в 17:33
Игры

Detroit: Become Human выйдет на PC через месяц, 12 декабря

Quantic Dream объявила дату выхода Detroit: Become Human на РС — 12 декабря. Тогда же выйдет и демонстрационная версия.
Игромания.ру 08:05
Политика

Тимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Аргументы недели 07:42
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru вчера в 06:05
Армия и оружие

Авиация двух областей ЮВО получила «Терминатор» и «Ночные охотники»

Новейшие военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ и учебно-боевые Ми-28УБ с кодовыми именами «Терминатор» и «Ночной охотник» соответственно, поступили на вооружение авиации двух областей ЮВО России.
Дни24 12:06
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