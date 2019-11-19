Футбол
ГЛАС.RUВ сборной России введена система штрафов
За удаление в матче, оскорбительное поведение или серьезное нарушение, предусматривается штраф в размере 3000 евро. Нарушение норм нравственности и морали как в личной так и в общественной жизни – штраф 1500 евро. Разглашение информации не подлежащей разглашению – 3000 евро.
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Здоровье
Одесская школа закрылась на карантин из-за вспышки вируса Коксаки
Вспышка вируса Коксаки зарегистрирована в общеобразовательной школе №63 в Одессе, школа закрыта на карантин.
Армия и оружие
В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности
Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.
Политика
Германия напомнила об обещаниях Путина по транзиту газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее «очень важная тема», отметил он.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Политика
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря
Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
Политика
МИД РФ осудил санкции США против Ирана из-за объекта в Фордо
В МИД РФ считают, что решение Соединенных Штатов ввести односторонние санкции против Ирана из-за объекта в Фордо - это вопиющее нарушение международных обязательств.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили о суде присяжных
Первыми с представителем следствия общались старшая из сестер 20-летняя Крестина Хачатурян и ее адвокат Алексей Липцер.
Политика
Российский МИД рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что Токио и Москва сохраняют принципиальные разногласия в вопросе заключения мирного договора.
Футбол
Сан-Марино — Россия 0:5 (2-й тайм)
Фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, передает "Спорт-Экспресс".
Общество
Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов.
Финансы
Эксперты рассказали, каким будет курс доллара на следующей неделе
Последнее время курс доллара остается стабильным. Эксперты рассказали, чего ждать от американской валюты на следующей неделе.
Шоу-бизнес
Домработница Волочковой показала продуктовую корзину балерины
Анастасия Волочкова стала стремительно худеть после начала работы над спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка».
Экономика
Глава Минтранса заявил о стабилизации ситуации с Utair
Министр транспорта Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК заявил, что ситуация с Utair является «непростой», однако при этом финансовое положение авиакомпании стабильно.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Футбол
В Кубке Перу игроки подрались с арбитрами. Победил ОМОН
Матч 1/4 финала Кубка Перу «Депортиво Гарсилас» - «Льякуабамба» (2:4) завершился грандиозным скандалом.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Авто
Kia готовит премьеру нового кроссовера
Компания Kia опубликовала на своей странице в Facebook первое изображение новинки, которая дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе 20 ноября.
Общество
В доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Наука
Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий
Группа американских экспертов создала формулу для перевода возраста собаки в человеческий.
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания Kryptowire заявила, что в смартфонах обнаружены 146 потенциально опасных продуктов.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Происшествия