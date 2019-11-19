За удаление в матче, оскорбительное поведение или серьезное нарушение, предусматривается штраф в размере 3000 евро. Нарушение норм нравственности и морали как в личной так и в общественной жизни – штраф 1500 евро. Разглашение информации не подлежащей разглашению – 3000 евро.

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