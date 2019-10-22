Происшествия

REGNUMREGNUMВ сейфе на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили золото

В сейфе, который был обнаружен не месте прорыва дамбы в Красноярском крае, нашли золото. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
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«Обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении
 пресс-службы.
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