с чего всё началось

В сейфе, который был обнаружен не месте прорыва дамбы в Красноярском крае, нашли золото. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

В сейфе на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили золото

Футбол Появилось фото формы сборной России на Евро-2020 В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

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Общество Крымский мост тестируют грузовыми составами Начались испытания железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов.

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Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

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Общество Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2» Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.