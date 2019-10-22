с чего всё началось

Спасатели обнаружили металлический сейф с 18 килограммами золота на месте прорыва дамб под Красноярском, сообщил Следственный комитет.

На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом

Общество Украину признали самой бедной страной Европы Украина попала на последнее место рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы в 2019 году.

Футбол РФС дисквалифицировал Божовича на пять матчей РПЛ Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера самарских "Крыльев Советов" Миодрага Божовича, удаленного во встрече с "Оренбургом", на 5 матчей чемпионата России (два из них - условно), заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Политика Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.

Происшествия Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге В Санкт-Петербурге в результате ДТП с двумя автомобилями и пешеходами получила травмы сотрудница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленинградской области Надежда Ильина.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.

Авто Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.

Происшествия Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Происшествия Террористы в 2017 году планировали взорвать корабль во Владивостоке Террористы, устроившие взрыв в петербургском метро в 2017 году, планировали также взорвать военный корабль во Владивостоке, следует из свидетельских показаний, которые прокурор в среду зачитал в Московском окружном военным суде.

Политика Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Футбол «Зенит» прилетел в Лейпциг на матч Лиги чемпионов с «РБ» Петербургский «Зенит» прибыл в Германию накануне матча с «РБ Лейпцигом» в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

Авто Названы вредные привычки автовладельцев Одной из самых распространенных привычек водителей вне зависимости от типа трансмиссии считается удерживание руки на рычаге КПП во время движения, пишут "Актуальные новости".

Происшествия В Киеве установили личности погибших при взрыве гранаты В результате взрыва гранаты в центе Киева погиб экс-участник гражданской войны в Донбассе и охранник здания, возле которого произошёл взрыв, сообщило 23 октября издание Liga.net.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Армия и оружие Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР Авиагруппа ВКС РФ из стратегических бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов посетит ЮАР в рамках двустороннего сотрудничества, сообщает в понедельник Минобороны.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.

Общество Картину из музея в Грозном обнаружили на выставке в Третьяковке На выставке в Третьяковке, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Поленова, обнаружили картину из Национального музея Чеченской республике в Грозном.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Политика Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране Президент Боливии Эво Моралес считает массовые протесты в стране, которые начались после выборов, попыткой государственного переворота.

Армия и оружие Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".

Экономика Moody’s ухудшило прогноз по банковскому сектору России Moody's полагает, что у России есть экономические трудности, из-за которых ухудшен прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 1,2% с 1,6%. В 2020 году аналитики агентства ждут роста российской экономики на 1,5%, заявила вице-президент и старший кредитный аналитик Moody’s Ольга Ульянова.