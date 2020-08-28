В сейме Латвии назвали необходимым «ненавистный русский язык»

Серьёзные проблемы с Рижским портом требуют контактов и переговоров, которые придётся вести "на ненавистном русском языке". Об этом глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович написал на своей странице в Facebook.