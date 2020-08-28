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REGNUM
REGNUM

В сейме Латвии назвали необходимым «ненавистный русский язык»

Серьёзные проблемы с Рижским портом требуют контактов и переговоров, которые придётся вести "на ненавистном русском языке". Об этом глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович написал на своей странице в Facebook.В источнике
С чего всё началось
Политик в своём Facebook отметил
 снижение объёмов перевалки грузов в порту, которое за первые шесть месяцев 2020 года составило 26,7%. По его словам, ситуацию можно изменить благодаря прагматичным отношениям с восточным соседом.
News.ru23:07
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Комсомольская правда

Латвийский депутат призвал вести переговоры на «ненавистном русском языке»

Комсомольская правда02:31
Lenta.ru

В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

Lenta.ru01:56
РИА Новости

Латвийский депутат призвал использовать «ненавистный русский язык»

РИА Новости22:49
Московский Комсомолец

Депутат Латвии намерен использовать «ненавистный русский язык» для развития порта

Московский Комсомолец23:16
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В сейме Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

News.ru23:07
Газета.Ru

Латвийский депутат призвал вести переговоры с РФ на «ненавистном русском языке»

Газета.Ru22:54
ФАН

Латвийский депутат призвал вести переговоры на «ненавистном русском» языке

ФАН00:03

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ruвчера в 08:57
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В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК04:00