Шоу-бизнес

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruУ Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и популярный испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Информацию подтвердил брат артиста, Хулио Иглесиас-младший.
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«Он очень счастлив»: Энрике Иглесиас обзавелся третьим ребенком от Курниковой

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Официально: Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребёнка

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В семье Курниковой и Иглесиаса родился третий ребёнок

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У Курниковой и Иглесиаса родился третий ребенок

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Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
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Энрике Иглесиас
Испанский певец
Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр. Иглесиас начинал свою карьеру под псевдонимом «Энрике Мартинес» и работал на неприметный мексиканский лейбл «FonoMusic». Сейчас Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире, а в его коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards». За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.
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