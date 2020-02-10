Шоу-бизнес
Bookmaker-ratings.ruУ Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Российская теннисистка Анна Курникова и популярный испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Информацию подтвердил брат артиста, Хулио Иглесиас-младший.
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Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое называли основным претендентом на достройку газопровода «Северный поток-2», 9 февраля вышло из порта Находки.
Экономика
Коронавирус обвалил цены на нефть сильнее свиного гриппа в 2009 году
Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обойдя по этому показателю птичий грипп и свиной грипп.
Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Армия и оружие
Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Футбол
ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака
Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды.
Происшествия
В Таиланде ликвидировали устроившего стрельбу преступника
Политика
Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе
Украина собирается ввести санкции в отношении российских следователей, прокуроров и судей, причастных к делу украинских моряков, арестованных из-за событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Футбол
«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми
«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Происшествия
Московский киноцентр «Октябрь» возобновит работу после ЧП на премьере
Столичный киноцентр "Октябрь" продолжит работу в обычном режиме с сегодняшнего утра. Об этом представители театра сообщили РИА "Новости".
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 3 млрд рублей
Российский комедийный фильм «Холоп» в прокате собрал свыше трех миллиардов рублей.
Происшествия
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Футбол
«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название
Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
Энергетика
Минск заявил, что никогда не требовал эксклюзивных условий по нефти
Белоруссия сторона заявляет, что результаты прошедших в Сочи переговоров с президентом России Владимиром Путиным совершенно удовлетворительны, так как решения приняты в соответствие с неоднократными требованиями Минска.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2019 году.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 974
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Кино
«Том и Джерри» отмечают 80-летний юбилей
10 февраля 1940 года мир увидел дебютный эпизод «Тома и Джерри» под названием «Puss Gets the Boot».
Хоккей
Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
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