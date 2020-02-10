Российская теннисистка Анна Курникова и популярный испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Информацию подтвердил брат артиста, Хулио Иглесиас-младший.

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

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