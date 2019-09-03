Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВ семье Романа Зобнина родилась дочь

В 2016 году у пары родился сын Роберт. Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в составе "красно-белых" он стал чемпионом России в 2017 году.
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У Романа Зобнина родился второй ребенок

Спорт-Экспресс14:06

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Чемпионат14:09

В семье Зобнина родилась дочка

Матч ТВ14:45

В семье Зобнина родилась дочка

Sportbox.RU14:45

В семье Романа Зобнина родилась дочь

РИА Новости14:43

У Романа Зобнина родилась дочка

Metaratings15:23
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Российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.
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