Футбол
РИА НовостиВ семье Романа Зобнина родилась дочь
В 2016 году у пары родился сын Роберт. Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в составе "красно-белых" он стал чемпионом России в 2017 году.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Авто
Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях
Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Хоккей
КХЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Вести.Ru 14:57
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий
Российская газета 12:01
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Армия и оружие
Установлена причастность командира ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Московский Комсомолец 02:58
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал
Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.
RT на русском 15:30
Здоровье
Учёные рассказали, почему северные народы реже болеют диабетом
Эксперты из Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, что представители народов Крайнего Севера реже болеют сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако подвержены туберкулёзу и заражению паразитами.
Life.ru 10:08
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Общество
Диетолог рассказала о правильном рационе для школьников
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роспотребнадзор также дал рекомендации по питанию школьников.
Комсомольская правда 11:02
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
В России запустили онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщают «Известия».
RT на русском 05:23
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Общество
Walmart сократит продажу боеприпасов
Американская торговая сеть Walmart прекратит продажу боеприпасов, которые могут быть использованы для нападения на людей.
ТАСС 14:01
Космос
Ученые нашли признаки жизни на Венере
ToDay News Ufa 14:36
Политика
США ввели санкции против космического агентства Ирана
Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении космических ведомств Ирана.
REGNUM 14:22
Политика
В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.
Капитал страны вчера в 15:32
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20