Футбол
РИА НовостиВ семье Романа Зобнина родилась дочь
В 2016 году у пары родился сын Роберт. Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в составе "красно-белых" он стал чемпионом России в 2017 году.
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Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Музыка
Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»
Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.
Известия 14:11
Финансы
Минтруд подготовил законопроект о бюджете ПФР на 2020 год
Проект посвящён бюджету ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Согласно документу, доходы фонда России в следующем году составят 9,002 триллиона рублей, расходы — 9,042 трлн против 8,612 трлн и 8,635 трлн в 2019 году.
Парламентская газета 09:02
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Технологии
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости 18:00
Футбол
В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
Тульские новости 08:30
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Новым премьер-министром Грузии может стать Георгий Гахария
Кто станет преемником Бахтадзе - неизвестно, кандидата на этот пост правящая "Грузинская мечта" назовет 3 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия
Вертолет, снимающий «Вуэльту», обнаружил плантацию конопли на крыше одного из домов
Полиция обнаружила около 40 кустов конопли, их владельцу грозит тюремный срок от трех до шести лет.
Спорт-Экспресс 18:00
Авто
BMW выпустила лимитированную серию M4 Edition M Heritage
В BMW заявили, что юбилейная серия появится в продаже на всех существующих рынках до апреля 2020 года, она будет доступна в трех цветах кузова, выбранных в соответствии с трехцветным логотипом BMW Motorsport: Laguna Seca Blue, Velvet Blue металлик и Imola Red.
Тарантас Ньюс 00:39
Армия и оружие
На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба
Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Экономика
Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
Взгляд.ру 14:52
Космос
Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество
Китайский луноход "Юйту-2" (Yutu-2) обнаружил на обратной стороне Луны странное гелеобразное вещество.
Труд 06:02
Гаджеты
Toshiba выпустила два жестких диска на 16 ТБ
Модели N300 и X300 объёмом 16 ТБ появятся в продаже в четвёртом квартале 2019 года.
IT-World 09:10
Общество
Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»
44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
Здоровье
В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов
Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.
Взгляд.ру 09:14
Культура
На ВДНХ откроется Московская международная книжная ярмарка
Московская международная книжная ярмарка откроется в среду в 75-м павильоне ВДНХ, организаторы подготовили для гостей более 600 мероприятий.
ТАСС 17:33
Политика
Рада лишила неприкосновенности украинских депутатов
Верховная рада Украины на пленарном заседании лишила неприкосновенности депутатов.
Rambler News Service 04:55
Экономика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Армия и оружие
Figaro: французская разведка усиливает слежку за потенциальными террористами
По мнению разведки, феномен "возвращенцев" - побывавших в горячих точках вроде Сирии или Ливии французов - уже "взят под контроль", в то время как гораздо большую сложность представляет именно поиск и мониторинг потенциально опасных граждан.
ТАСС 18:25