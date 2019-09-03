Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВ семье Романа Зобнина родилась дочь

В 2016 году у пары родился сын Роберт. Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в составе "красно-белых" он стал чемпионом России в 2017 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

У Романа Зобнина родился второй ребенок

Спорт-Экспресс14:06

У Зобнина родилась дочка

Советский спорт14:02

В семье Зобнина родилась дочка

Чемпионат14:09

В семье Зобнина родилась дочка

Матч ТВ14:45

В семье Зобнина родилась дочка

Sportbox.RU14:45

В семье Романа Зобнина родилась дочь

РИА Новости14:43

У Романа Зобнина родилась дочка

Metaratings15:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:13, Вашингтон
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Замана 03:55
Общество

Ураган «Дориан» ослаб до второй категории

Ураган "Дориан" в Атлантическом океане ослаб до второй категории по пятибалльной шкале, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганом.
РИА Новости 11:09
Политика

В парламенте Италии создали коалицию

Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия 14:27
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Космос

ГЛОНАСС в безопасности. Иркутские учёные смогут первыми заметить солнечные вспышки

Ещё пристальнее следить за изменениями в короне Солнца смогут иркутские учёные.
Вести Иркутск 02:29
Происшествия

Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы

Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели 12-летней россиянки в Турции

ТК Звезда 16:51
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

РБК 14:57
Транспорт

На оранжевой ветке метро произошел сбой

Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Вести.Ru 09:18
Политика

Нидерланды хотят допросить ценного свидетеля по делу сбитого MH17

Голландская прокуратура хочет допросить свидетеля Владимира Цемаха по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17.
News.ru 11:36
Хоккей

ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Авто

Lamborghini представил первый гибрид

Компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар Sian.
Somanyhorses 12:27
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве

В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Происшествия

Владельцу «Нового потока» Мазурову предъявили новое обвинение

Следствие предъявило ранее арестованному по делу о мошенничестве владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) обвинение в особо крупной растрате, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс 10:34
Кино

Режиссер «Джокера» черпал вдохновение в произведении Виктора Гюго

Тодд Филлипс, режиссер фильма "Джокер", представляющего собой вольную интерпретацию биографии одного из самых популярных злодеев DC, рассказал об источниках своего вдохновения.
Kinonews.ru 10:35
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика

Порошенко не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
ИА Новороссия 08:31
Футбол

Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru 16:32
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда

Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Политика

Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:51
Футбол

Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» 26 миллионов евро, которые он не получил в качестве подписного бонуса, когда продлевал контракт с испанцами летом 2016 года.
Sportbox.RU 10:10
Политика

Украинских депутатов лишили неприкосновенности

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Lenta.ru 05:04
Финансы

Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей

Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.
Газета.Ru 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное