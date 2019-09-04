Футбол
РИА НовостиВ семье Романа Зобнина родилась дочь
В 2016 году у пары родился сын Роберт. Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года, в составе "красно-белых" он стал чемпионом России в 2017 году.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:49, Вашингтон
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Минприроды обнародовало перечень городов с наиболее загрязненным воздухом.
Ведомости вчера в 22:23
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Экономика
Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 03:24
Армия и оружие
Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета вчера в 15:47
Происшествия
В Воронеже аварийно сел пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после проблем с одной из стоек шасси, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:25
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Экономика
СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
РБК вчера в 22:35
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
Прокуратура напоминает, что в августе постановлением Советского райсуда Челябинска было прекращено уголовное дело в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.
РИА Новости 03:19
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 04:44
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Культура
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» КВН
3 сентября впервые в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» победителей Высшей лиги КВН разных лет, сообщает ЕТВ.
ТагилСити.ру 00:25
Наука
Ученые назвали напиток, который может «убить» здорового человека
Еще одно исследование ученых, которое охватило более ста тысяч жителей Франции, показало, что употребление одного маленького стакана сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Петрозаводск говорит 00:57
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол
ФИФА представила официальный логотип ЧМ-2022
Чемпионат вчера в 13:52
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Интернет
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Функция включена по умолчанию и будет активно блокировать известные сторонние файлы cookie для отслеживания и сценарии шифрования.
Megaobzor.com 03:09
Происшествия
В Кузбассе отец подарил новорожденную дочку соседке
Российская газета 02:32
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Здоровье
СМИ: единственная больница в закрытом городе на Урале осталась без главного хирурга
Хирурги медсанчасти № 72 в Трехгорном в конце августа в массовом порядке написали заявления об увольнении.
Телеканал 360° 03:37
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Экономика
В Минтрансе рассказали о росте цен на авиабилеты на 7%
Стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года, сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в кулуарах ВЭФ-2019 в среду, 4 сентября.
Известия 02:14
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Lenta.ru вчера в 21:19
Политика
В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР
РИА Новости 01:30
Политика
Парламент Украины отменил депутатскую неприкосновенность
Верховная рада проголосовала за окончательное одобрение законопроекта, отменяющего депутатскую неприкосновенность, сообщил украинский телеканал «112».
Коммерсантъ вчера в 06:04
Технологии
Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян
Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.
ФедералПресс вчера в 23:59