Коронавирус
REGNUMВ семи населённых пунктах Кузбасса выявлены новые случаи заражения
Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Напомним, в Кузбассе за сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, 15 пациентов были выписаны.
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Авто
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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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Медведица, которая шла с тремя медвежатами вдоль железнодорожных путей, попала под поезд в районе поселка Таргиз Чунского района.
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Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
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Насильственные действия в отношении школьниц учитель физкультуры совершал в период с 2015 по 2020 год.
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