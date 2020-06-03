Кемерово, 3 июня 2020, 07:21 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за сутки выявлены в семи населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Напомним, в Кузбассе за сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, 15 пациентов были выписаны.

Общество В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда". 768

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Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,6K

Политика Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7 Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи. 368

Экономика Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.

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Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 206

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG. 94

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Политика США начали расследование импорта ванадия из России и Китая Министерство торговли США начало расследования импорта ванадия из России и Китая, в частности, ведомство намерено выяснить, угрожают ли нынешние объемы импортируемой продукции национальной безопасности страны. 3

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Общество Омичку лишили родительских прав, чтобы отказать в «путинской» выплате на ребёнка «Наличие сведений о лишении родительских прав заявителя, отсутствует гражданство Российской Федерации у заявителя и (или) ребёнка, заявитель не относится к кругу имеющих право на выплату лиц, заявитель и (или) ребёнок проживает за границей», — так ПФР сформулировал причины отказа. 1