Коронавирус
АиФ Санкт-ПетербургВ Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах
Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.
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Готовится постановление о введении масочного режима для семи районов Ленинградской области
Общая газета Ленинградской области09:27
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Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
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Ученые выяснили, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего
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В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
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Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
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Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков
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Общество
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