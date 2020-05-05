Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.

В Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах

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