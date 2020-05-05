Коронавирус
Znak.comВ семи районах Ленобласти введут «масочный режим»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о введении масочного режима в семи районах области. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram .
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Готовится постановление о введении масочного режима для семи районов Ленинградской области
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