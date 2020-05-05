Коронавирус

Znak.comZnak.comВ семи районах Ленобласти введут «масочный режим»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о введении масочного режима в семи районах области. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram .
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

Опубликован перечень районов и населенных пунктов в Ленобласти, в которых с 8 мая введут масочный режим

Online47.ru15:32

Стало известно, какие районы Ленобласти лидируют по количеству выздоровлений от COVID-19

Ivbg.ru12:00

В Ленобласти жителей семи районов обязали носить маски

ЛОТ09:25

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

РИА Новости09:40

В ряде районов Ленобласти вводится обязательный масочный режим - заявил Дрозденко, завершив самоизоляцию

47 новостей08:43

Готовится постановление о введении масочного режима для семи районов Ленинградской области

Общая газета Ленинградской области09:27

В Ленобласти вводят масочный режим в семи районах

ТАСС10:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 20:29, Ашберн
Происшествия

Завершено следствие дела экс-губернатора Ивановской области

СКР завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.
Коммерсантъ 18:38
14
Армия и оружие

В Воронежской области прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы

В Воронежской области началась подготовка к авиационному параду, в котором примут участие сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.
TV Губерния 10:09
7
Наука

Найдены останки самого необычного млекопитающего

В новом исследовании, опубликованном на портале Nature, палеонтологи подробно описали окаменелые останки существа, обнаруженные на Мадагаскаре.
Популярная механика 14:32
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова доставлен в одну из больниц Москвы

Вести.Ru 07:01
95
Кино

Генри Кавилла представили в образе ситха из «Звездных Войн»

Художник под ником bosslogic из Австралии с некоторым запозданием поздравил своих подписчиков с Днем "Звездных войн" (4 мая) и Генри Кавилла с днем рождения (5 мая).
Российская газета 11:22
Происшествия

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

РИА Новости 00:50
63
Происшествия

Больше 160 трупов буревестников обнаружили на берегу моря в Холмском районе

АСТВ 02:48
Экономика

Киностудию Горького поддержат документально

По словам Юлианы Слащевой, киностудия планирует стать лидером рынка научпоп- и документальных фильмов, он сейчас фактически не сформирован, но с учетом спроса его объем может достигнуть до 300–400 млн руб. в год в перспективе нескольких лет.
Коммерсантъ 17:50
Общество

Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая

Министерство труда и социальной защиты объяснило, как работодатели будут оплачивать свои сотрудникам нерабочие дни с 6 по 8 мая.
РИА Новости вчера в 07:55
1,5K
Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
127
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Lenta.ru 19:34
Происшествия

Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ

Следователи проводят проверку по факту гибели студентки из КНР, выпавшей из окна общежития в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
РИА Новости 20:17
1
Общество

Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
16
Футбол

«Челси» и «МЮ» поборются с «Ливерпулем» за Вернера

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер стал объектом интереса ряда других клубов, помимо «Ливерпуля».
Sports.ru 16:44
Здоровье

В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03 мая в 22:13
35
Экономика

Сервис для оформления субсидий малому бизнесу запустила ФНС России

С 1 мая в России работает специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП).
Гудвилл.онлайн 04:42
368
Общество

Силуанов прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина.
Lenta.ru 18:21
3
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
751
Энергетика

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цену нефти в 10 долларов за баррель приемлемой.
Москва 24 18:58
159
Здоровье

В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
34
Общество

Число случаев коронавируса в мире превысило 3,5 миллиона

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 3,5 миллиона, более 243 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 13:57
Политика

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском 14:40
1,8K
Политика

США собрались добывать ресурсы на Луне

В течение нескольких недель США начнут официальные переговоры со странами-партнерами в космической сфере, такими как Канада, Япония, европейские страны и ОАЭ, которые, по мнению Америки, придерживаются той же позиции в вопросе добычи ресурсов на Луне.
Lenta.ru 18:47
17
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
1K
Происшествия

Директора транспортной компании в Невельске оштрафовали за пассажиров без масок

Выяснилось, что пассажиров перевозили без масок, несмотря на указ губернатора области.
АСТВ 18:54
Шоу-бизнес

Скандал с сыном Плющенко и Рудковской разбил шоу-бизнес на два лагеря

В шоу-бизнесе полыхнул очередной громкий скандал, который особенно неприятен тем, что в него втянут ребенок – сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр.
Московский Комсомолец 11:13
Армия и оружие

Sohu: строящийся российский авианосец «Москва» станет морским царем

Эксперты китайского издания «Sohu» считают, что после ввода в эксплуатацию нового российского атомного авианосца «Москва» он сможет бросить вызов американскому флоту.
Военное дело вчера в 03:38
45
Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

NewInform 02:26
19
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
308
Культура

Выставка 3D-картин в темноте пройдет на Сахалине

АСТВ 19:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное